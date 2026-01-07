പറക്കും ടാക്സി വിപ്ലവത്തിന് പൈലറ്റുമാരെ ഒരുക്കുന്നു; വർഷം 250 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ ജോബി ഏവിയേഷൻ
Jan 7, 2026, 09:22 IST
അമേരിക്കൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക്-ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് (eVTOL) കമ്പനിയായ ജോബി ഏവിയേഷൻ, എയർ ടാക്സി രംഗത്തെ പൈലറ്റുമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വൻതോതിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഓരോ വർഷവും 250 പൈലറ്റുമാരെ വീതം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി ഒരുക്കുന്നത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന വശങ്ങൾ:
- അത്യാധുനിക സിമുലേറ്ററുകൾ: വിമാന പരിശീലന രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ CAE-യുമായി ചേർന്നാണ് ജോബി സിമുലേറ്ററുകൾ വികസിപ്പിച്ചത്. കാലിഫോർണിയയിലെ മറീനയിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യ സിമുലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
- പരിശീലന ശേഷി: രണ്ട് ഹൈ-ടെക് സിമുലേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടെ പ്രതിവർഷം 250 പൈലറ്റുമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
- റിയലിസ്റ്റിക് അനുഭവം: നഗരങ്ങളിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതകളിലൂടെയും കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും പറക്കാൻ പൈലറ്റുമാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ' സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കുന്ന കാറ്റും പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷവും (Turbulence) പൈലറ്റുമാർക്ക് ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനാകും.
- ലക്ഷ്യം: 2026-ഓടെ വാണിജ്യ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ജോബി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദുബായ്, ന്യൂയോർക്ക്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി സുസജ്ജമായ ഒരു പൈലറ്റ് സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ.
എയർ ടാക്സി മേഖലയിൽ ആർച്ചർ ഏവിയേഷൻ (Archer Aviation) പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മികച്ച പൈലറ്റുമാരെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം ജോബിക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.