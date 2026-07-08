ഒറ്റ ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്! പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി യമഹ 'എയറോക്സ് ഇ' ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ
ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രമുഖ നിർമാതാക്കളായ യമഹ. സ്പോർട്ടി ലുക്കിലുള്ള പ്രീമിയം മാക്സി-സ്കൂട്ടർ ഡിസൈനുമായി എത്തുന്ന 'യമഹ എയറോക്സ് ഇ' (Yamaha Aerox-E) ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 2.81 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
നിലവിലുള്ള പെട്രോൾ പതിപ്പായ എയറോക്സ് 155-ന്റെ അതേ സ്പോർട്ടി ഡിസൈൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് (IDC) നൽകാൻ ഈ സ്കൂട്ടറിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകളും ഫീച്ചറുകളും:
ബാറ്ററിയും ചാർജിംഗും: 1.5 kWh ശേഷിയുള്ള രണ്ട് റിമൂവബിൾ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. രണ്ട് ബാറ്ററികളും പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 6 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് സമയം വേണം. (സിംഗിൾ ബാറ്ററി ചാർജിംഗിന് 3 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ്).
പെർഫോമൻസ്: 9.5 kW പരമാവധി കരുത്തും 48 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മിഡ്-മൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് സ്കൂട്ടറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.
റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ: ഇക്കോ (Eco), നോർമൽ (Normal), പവർ (Power) എന്നീ മൂന്ന് റൈഡിംഗ് മോഡുകൾക്ക് പുറമെ പെട്ടെന്ന് വേഗത കൂട്ടാൻ 'ബൂസ്റ്റ്' (Boost) മോഡും ലഭ്യമാണ്.
ഡിസൈൻ: ഇരട്ട എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, 3D ഇഫക്റ്റ് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റ്, ഇളം നീല ഗ്രാഫിക്സുകൾ, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം, 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ആകർഷണീയത നൽകുന്നു.
സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറുകൾ: ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ പിന്തുണയുള്ള വലിയ കളർ ടിഎഫ്ടി (TFT) ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ-കണക്റ്റ് (Y-Connect) ആപ്പ് വഴി സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഓവർ-ദി-എയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ, യുഎസ്ബി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
സുരക്ഷ: മികച്ച സുരക്ഷയ്ക്കായി മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസും (ABS), കൂടാതെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, റിവേഴ്സ് അസിസ്റ്റ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നീ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
യമഹയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 'ബ്ലൂ സ്ക്വയർ' (Blue Square) ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി ഉടൻ തന്നെ ഈ സ്കൂട്ടറിന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കും. വിപണിയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു സിഇ 02 (BMW CE 02), ടിവിഎസ് എക്സ് (TVS X) തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം പെർഫോമൻസ് ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളോടായിരിക്കും യമഹ എയറോക്സ് ഇ മത്സരിക്കുക.