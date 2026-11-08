റെനോ ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് വിപണിയിൽ; 29 കി.മീ മൈലേജും 16.99 ലക്ഷം മുതൽ വിലയും
ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് (Renault Duster Strong Hybrid) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 16.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
എഞ്ചിൻ & ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം: 1.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും 1.4 kWh സെൽഫ് ചാർജിങ് ബാറ്ററിയും അടങ്ങിയതാണ് ഇതിന്റെ ഇ-ടെക് (E-Tech) ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനം.
മൈലേജ്: ലിറ്ററിന് 29 കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് കമ്പനി ഇതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്. നഗരങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും (approx. 80%) ഇലക്ട്രിക് മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
വേരിയന്റുകൾ: ഇവോല്യൂഷൻ (Evolution), ടെക്നോ (Techno), എമോഷൻ (Emotion) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വാഹനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഉയർന്ന മോഡലുകൾക്ക് 19.49 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില.
സാധാരണ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും ആധുനിക ഫീച്ചറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡ്, മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവി വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.