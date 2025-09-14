ടാറ്റ നാനോ 2025: പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തിരിച്ചെത്തി
Sep 14, 2025, 08:27 IST
ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ടാറ്റ നാനോ, പുതിയ രൂപകൽപ്പനയിലും ഫീച്ചറുകളിലും തിരിച്ചെത്തി. 2025 മോഡൽ നാനോ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷും ഫലപ്രദവുമാണ്. നഗര യാത്രകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഈ വാഹനം ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- പുതിയ ഡിസൈൻ: നാനോയുടെ 2025 മോഡലിന് പുതിയ രൂപകൽപ്പനയാണുള്ളത്. മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മുൻഭാഗം എന്നിവയുമായി വരുന്നു.
- നാല് സീറ്റുകൾ: നഗരത്തിലെ ചെറു കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നാല് പേർക്ക് സുഖമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട്.
- എഞ്ചിൻ: 624 സിസി പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഎംടി ട്രാൻസ്മിഷനോടുകൂടി ലഭ്യമാകും.
- മൈലേജ്: ടാറ്റാ നാനോ 2025 മോഡലിന് 24-25 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
- വില: പുതിയ ടാറ്റ നാനോയുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലിന് ഏകദേശം 2.69 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 4.50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ: ഇതിൽ ഡ്യുവൽ എയർബാഗുകൾ, ഇബിഡിയോട് കൂടിയ എബിഎസ്, റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ടാറ്റ നാനോ പെട്രോൾ, ഇലക്ട്രിക് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഒരു കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് പുതിയ നാനോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വാഹനം മെയ് 2025 മുതൽ ലഭ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.