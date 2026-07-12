ടാറ്റ സിയറ ഇവി റിവ്യൂ: ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രിക് വിപണിയിലെ ടാറ്റയുടെ പവർഫുൾ സന്ദേശം
ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ എക്കാലത്തെയും ഐക്കണിക് ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ 'സിയറ'യെ പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് അവതാരത്തിൽ തിരികെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ആദ്യ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂവിലൂടെ, ഇതൊരു വെറും നോസ്റ്റാൾജിയ യാത്ര മാത്രമല്ലെന്നും, മറിച്ച് പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി (SUV) വിപണി കീഴടക്കാനുള്ള ടാറ്റയുടെ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും ടാറ്റ സിയറ ഇവി (Tata Sierra EV) തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും:
പഴയ സിയറയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈലായ പിൻവശത്തെ റാപ്പ്-എറൗണ്ട് ഗ്ലാസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ, വളരെ ആധുനികമായ ഡിസൈനിലാണ് പുതിയ സിയറ ഇവി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Acti.ev പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ വാഹനത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ ഡാഷ്ബോർഡ് (10.25 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 12.3 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസോട് കൂടിയ ജെബിഎൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ലെവൽ 2+ ADAS സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ, 540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവ ഈ പ്രീമിയം എസ്യുവിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്.
ബാറ്ററിയും പെർഫോമൻസും:
63kWh, 75kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളിൽ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ വലിയ ബാറ്ററി പാക്കിന് ഒറ്റ ചാർജിൽ 665 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് (MIDC സർട്ടിഫൈഡ്) ടാറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേവലം 6 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സിയറ ഇവിക്ക് സാധിക്കും. മികച്ച ഹാൻഡ്ലിംഗും ബോഡി കൺട്രോളും ഹൈവേകളിൽ വാഹനത്തിന് മികച്ച സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ചില ചെറിയ പോരായ്മകളും ചിലയിടങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്.
വിലയും എതിരാളികളും:
18.79 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 25.99 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) ടാറ്റ സിയറ ഇവിയുടെ വില. മഹീന്ദ്ര BE 6, ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, എംജി ഇസഡ്എസ് ഇവി (MG ZS EV) എന്നിവയോടാണ് സിയറ ഇവി വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത്. മികച്ച പെർഫോമൻസും പ്രീമിയം ലുക്കുമുള്ള ഒരു ഓൾ-റൗണ്ടർ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായി സിയറ ഇവി മാറും എന്നാണ് ആദ്യ വിലയിരുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.