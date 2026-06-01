രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ പജേറോ വീണ്ടുമെത്തുന്നു; ജാപ്പനീസ് കരുത്തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മിത്സുബിഷി
ഓഫ്റോഡ് പ്രേമികളുടെയും എസ്യുവി ആരാധകരുടെയും നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ ജാപ്പനീസ് ഇതിഹാസം 'മിത്സുബിഷി പജേറോ' (Mitsubishi Pajero) വീണ്ടും വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആഗോള വാഹന വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ തലമുറ പജേറോയുടെ വരവ് മിത്സുബിഷി മോട്ടോഴ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2026 ഒക്ടോബർ-നവംബർ (Autumn 2026) മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ആഗോള ചടങ്ങിൽ പുതിയ പജേറോ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യും. ഒരു എസ്യുവി എന്നതിലുപരി പജേറോയെ ഒരു 'കുടുംബം' (Series of models) ആയി വളർത്താനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വലിപ്പമേറിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലിന് പുറമെ രണ്ട് ചെറിയ എസ്യുവി മോഡലുകൾ കൂടി ഈ ശ്രേണിയിൽ മിത്സുബിഷി അണിനിരത്തും.
കരുത്തിലും ഡിസൈനിലും മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ അവതാരം
മിത്സുബിഷിയുടെ വിഖ്യാതമായ 'ട്രൈറ്റൺ' (Triton) പിക്ക്അപ്പ് ട്രക്കിന്റെ കരുത്തുറ്റ ലാഡർ-ഫ്രെയിം ഷാസിയിലാണ് പുതിയ പജേറോ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ പജേറോയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കാബിനും അത്യാധുനിക സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനങ്ങളുമായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. കഠിനമായ ഓഫ്റോഡ് പാതകൾ കീഴടക്കാനുള്ള കരുത്തിനൊപ്പം ആഡംബര കാറുകൾക്ക് സമാനമായ യാത്രാസുഖവും ഈ എസ്യുവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടി-ഷെയ്പ്പിലുള്ള പുത്തൻ എൽഇഡി ലൈറ്റുകളോടെയുള്ള പജേറോയുടെ ടീസർ ചിത്രം കമ്പനി ഇതിനകം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
"സാഹസികതയുടെയും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന്റെയും പ്രതീകമായ പജേറോ, മിത്സുബിഷിയുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായിരിക്കും."
— ടക്കാവോ കാറ്റോ (മിത്സുബിഷി മോട്ടോഴ്സ് സിഇഒ)
ഇതിഹാസത്തിന്റെ ചരിത്രം
- തുടക്കം: 1982-ലാണ് പജേറോ ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തുന്നത്.
- പ്രശസ്തി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ 'ഡാക്കർ റാലി'യിൽ (Dakar Rally) തുടർച്ചയായി 7 തവണയടക്കം ആകെ 12 വിജയങ്ങൾ നേടി പജേറോ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു.
- പിൻവാങ്ങൽ: ജനപ്രീതിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിപണിയിലെ മത്സരവും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം 2019-ൽ ജപ്പാനിലെ ഉത്പാദനവും, 2021-ഓടെ ആഗോള വിപണിയിലെ വിൽപ്പനയും കമ്പനി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തായ്ലൻഡിലെ പ്ലാന്റിലായിരിക്കും പുതിയ പജേറോ നിർമ്മിക്കുക. ജപ്പാൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലാകും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. അമേരിക്കൻ-യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ 'മൊന്തേരോ' (Montero) എന്ന പേരിലാകും ഈ വാഹനം അറിയപ്പെടുക. പജേറോയുടെ ഈ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് ഫോർച്യൂണർ അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാർക്ക് വിപണിയിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നുറപ്പാണ്.