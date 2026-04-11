പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പൾസർ 180 തിരിച്ചെത്തി; 1.22 ലക്ഷം രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന കിടിലൻ വിലയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും
Apr 11, 2026, 11:51 IST
ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഐക്കോണിക് മോഡലായ പൾസർ 180 (Bajaj Pulsar 180) പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2022-ൽ നിർത്തലാക്കിയ ഈ മോഡലിനെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കമ്പനി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്..
- തിരിച്ചുവരവ്: പൾസർ ബ്രാൻഡിന്റെ 25-ാം വാർഷിക വേളയിൽ, ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൾസർ 180-നെ ബജാജ് വീണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്തു. പൾസർ 150-നും 220F-നും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നികത്താനാണ് ഈ മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- വില: ഡൽഹി എക്സ്-ഷോറൂം വില 1.22 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഇത് പ്രധാന എതിരാളിയായ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180-യേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയാണ്.
- പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ: * പുത്തൻ LED ഹെഡ്ലാമ്പും LED ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും.
- ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ LCD ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ.
- കോൾ, SMS അലേർട്ടുകൾ, USB ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- പുതിയ ഗ്രാഫിക്സോട് കൂടിയ സ്പോർട്ടി ലുക്ക്.
- എഞ്ചിൻ കരുത്ത്: 178.6cc, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ 17 bhp കരുത്തും 15 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് ഇതിനുള്ളത്.
- സുരക്ഷയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും: മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾക്കൊപ്പം സിംഗിൾ ചാനൽ ABS സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും ഗ്യാസ് ചാർജ്ഡ് റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളും മികച്ച യാത്രാസുഖം നൽകുന്നു.
കറുപ്പ് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ തുടങ്ങി അഞ്ച് ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ബൈക്ക് ലഭ്യമാകും. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പൾസർ 180 മികച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.