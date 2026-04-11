പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പൾസർ 180 തിരിച്ചെത്തി; 1.22 ലക്ഷം രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന കിടിലൻ വിലയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും

By  Metro Desk Apr 11, 2026, 11:51 IST
Pulsar 180

ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഐക്കോണിക് മോഡലായ പൾസർ 180 (Bajaj Pulsar 180) പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2022-ൽ നിർത്തലാക്കിയ ഈ മോഡലിനെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കമ്പനി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്..

  • തിരിച്ചുവരവ്: പൾസർ ബ്രാൻഡിന്റെ 25-ാം വാർഷിക വേളയിൽ, ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൾസർ 180-നെ ബജാജ് വീണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്തു. പൾസർ 150-നും 220F-നും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നികത്താനാണ് ഈ മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • വില: ഡൽഹി എക്സ്-ഷോറൂം വില 1.22 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഇത് പ്രധാന എതിരാളിയായ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180-യേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയാണ്.

  • പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ: * പുത്തൻ LED ഹെഡ്‌ലാമ്പും LED ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും.
    • ​ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ LCD ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ.
    • ​കോൾ, SMS അലേർട്ടുകൾ, USB ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
    • ​പുതിയ ഗ്രാഫിക്സോട് കൂടിയ സ്പോർട്ടി ലുക്ക്.

    ക്ക്.

    • എഞ്ചിൻ കരുത്ത്: 178.6cc, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ 17 bhp കരുത്തും 15 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് ഇതിനുള്ളത്.

    • സുരക്ഷയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും: മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾക്കൊപ്പം സിംഗിൾ ചാനൽ ABS സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും ഗ്യാസ് ചാർജ്ഡ് റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളും മികച്ച യാത്രാസുഖം നൽകുന്നു.

    ​കറുപ്പ് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ തുടങ്ങി അഞ്ച് ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ബൈക്ക് ലഭ്യമാകും. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പൾസർ 180 മികച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.

