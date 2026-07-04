സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ജീവനക്കാർ 'ക്ലോഡ് കോഡ്' ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി അലിബാബ
പ്രമുഖ ചൈനീസ് ഇ-കോമേഴ്സ്, ടെക്നോളജി ഭീമന്മാരായ അലിബാബ (Alibaba), അമേരിക്കൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) വികസിപ്പിച്ച എഐ കോഡിംഗ് ടൂളായ 'ക്ലോഡ് കോഡ്' (Claude Code) ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും രഹസ്യ നിരീക്ഷണ സാധ്യതകളും (Backdoor risks) ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അലിബാബയുടെ ഈ അടിയന്തര നടപടി.
ജൂലൈ 10 മുതൽ അലിബാബയുടെ ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്ലോഡ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതായി കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പകരം അലിബാബ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച 'ക്യോഡർ' (Qoder) എന്ന എഐ കോഡിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം?
ക്ലോഡ് കോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ 2.1.91 പതിപ്പിൽ ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കളെയും ചൈനയിലെ എഐ ലാബുകളെയും രഹസ്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച കോഡുകൾ (Hidden tracking code) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിപിഎൻ (VPN) വഴി ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആന്ത്രോപിക് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന.
എന്നാൽ ഈ നീക്കം തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കോഡിംഗ് വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ചോരാൻ കാരണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അലിബാബ ഈ ടൂളിനെ 'ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ' (High-risk software) പട്ടികയിൽ പെടുത്തി നിരോധിച്ചത്.
രണ്ട് വൻകിട കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈക്കലാക്കാനുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ നടപടി. കഴിഞ്ഞ മാസം അലിബാബ തങ്ങളുടെ ക്ലോഡ് മോഡലുകൾ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വൻതോതിൽ ചോർത്താൻ (Distillation attack) ശ്രമിച്ചതായി ആന്ത്രോപിക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.