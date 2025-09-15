എലോൺ മസ്കിന്റെ 1 ബില്യൺ ഡോളർ ഓഹരി വാങ്ങൽ: ടെസ്ല ഓഹരികൾ കുതിച്ചുയർന്നു, നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചു
ന്യൂയോർക്ക്: ടെസ്ല സിഇഒ എലോൺ മസ്ക് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിന് വാങ്ങിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ടെസ്ലയുടെ ഓഹരി വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഈ നീക്കം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ടെസ്ലയുടെ ഭാവിയിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തി.
കമ്പനി നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് മസ്കിന്റെ ഈ നിക്ഷേപം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനിയിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഓഹരി വില ഉയർന്നു: മസ്കിന്റെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ടെസ്ല ഓഹരികൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 15 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു.
- ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു: ഈ നീക്കം നിക്ഷേപകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ മസ്കിന് ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസം: ഉൽപ്പാദന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ വിൽപ്പന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെസ്ല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലാണ് ഈ നിക്ഷേപം.
ഓഹരിയുടെ ഈ കുതിപ്പ് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മസ്കിന്റെ ഈ നീക്കം മറ്റ് ഓഹരി ഉടമകളെയും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് ടെസ്ലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിക്കും ഒരു നല്ല സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.