ഉത്സവ സീസൺ അടുക്കുന്നു; വാഹന വിപണി ആശങ്കയിൽ: ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം വൈകുന്നു
Sep 1, 2025, 13:29 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലർമാർ ആശങ്കയിൽ. സാധാരണയായി വിൽപ്പന കുതിച്ചുയരുന്ന ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തെത്തിയിട്ടും വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി (ചരക്ക് സേവന നികുതി) നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം വൈകുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. ഇത് വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഡീലർമാർ ഭയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാൽ, ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് വിപണിക്ക് ഒരു ഉത്തേജകമാകുമെന്ന് ഡീലർമാരും വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൂചന നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജിഎസ്ടി നിരക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നു. വിലക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പല ഉപഭോക്താക്കളും വാഹനം വാങ്ങുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഉത്സവ സീസണിലെ വിൽപ്പനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഓട്ടോ ഡീലർമാർ പറയുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ പല ഡീലർഷിപ്പുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തീരുമാനം വൈകുന്നത് വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും. വാഹന വിൽപ്പന കൂട്ടുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനും സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അറിയിപ്പും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് വാഹന വിപണി.