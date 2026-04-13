സ്വർണ്ണവില താഴേക്ക്: വാരാന്ത്യത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് പവൻ വിലയിൽ ഇടിവ്

By  Metro Desk Apr 13, 2026, 11:27 IST
ആഗോള വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. വാരാന്ത്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,11,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,975 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പവൻ വില 1.26 ലക്ഷം രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ അസ്ഥിരത വിപണിയെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉണർവ്

ആഗോളതലത്തിലെ സമാധാന നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്ക് വലിയ കരുത്താണ് പകർന്നത്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും നേട്ടത്തിലാണ്. സെൻസെക്സ് 500 പോയിന്റിലധികം ഉയർന്ന് 74,616 നിലവാരത്തിലും നിഫ്റ്റി 155 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ 23,123-ലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. ഐടി, ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികളിലെ മുന്നേറ്റം വിപണിക്ക് ഗുണകരമായി. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 92.98 എന്ന നിലയിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതും ആഭ്യന്തര വിപണിക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹ ബജറ്റുകൾ താളംതെറ്റുന്നു

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നിലവിൽ 1.15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും. പല കുടുംബങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹ ബജറ്റുകൾ ഇതോടെ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി (SIP) സ്വീകരിക്കുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880

ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080

ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080

You may like