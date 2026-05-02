സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ്. മാസത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസമായ ഇന്നലെ വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കാണ് സ്വർണ്ണ വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. രാവിലെ നേരിയ ഇളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയിൽ പിന്നീട് വൻ ഇടിവാണ് പ്രകടമായത്. ഇതോടെ പവൻ്റെ വില 1.09 ലക്ഷത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ വില വീണ്ടും കൂടി 1.10 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ വർദ്ധനവ്.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,10,680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ അയവുമാണ് സ്വർണ്ണവിലയിലെ വലിയ കുതിപ്പിന് തടയിട്ടതെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആഭരണ വിപണിയിൽ വില 1.25 ലക്ഷത്തിലേക്ക്
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഈ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അക്ഷയതൃതീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശം
സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ആഗോള വിപണിയും യുഎസ് - ഇറാൻ ചർച്ചകളും
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നീക്കങ്ങളുമാണ് നിലവിൽ വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിപണിയിലും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)
മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880
ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800
ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880
ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920
ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080
ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240
ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240
ഏപ്രിൽ 20: 1,13,880
ഏപ്രിൽ 21: 1,13,880
ഏപ്രിൽ 22: 1,13,480
ഏപ്രിൽ 23: 1,12,600 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 23: 1,13,200 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 24: 1,12,160 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 24: 1,12,960 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 25: 1,12,960
ഏപ്രിൽ 26: 1,12,960
ഏപ്രിൽ 27: 1,13,240 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 27: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 28: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 28: 1,11,400 (ഉച്ചയ്ക്ക്)
ഏപ്രിൽ 28: 1,10,680 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 29: 1,11,000 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 29: 1,10,320 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 30: 1,10,480 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 30: 1,11,520 (ഉച്ചയ്ക്ക്)
ഏപ്രിൽ 30: 1,12,000 (വൈകുന്നേരം)