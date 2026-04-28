സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസം; പവന് 520 രൂപ കുറഞ്ഞു

By  Metro Desk Apr 28, 2026, 10:12 IST
Gold 1200

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ന് ആശ്വാസം. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 280 രൂപ വർദ്ധിച്ച വിപണിയിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ 520 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നും വില കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 520 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും 1.12 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില പ്രകാരം വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,12,200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 14,025 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ അയവുമാണ് സ്വർണ്ണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായതെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

വിവാഹ വിപണിയിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നു

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഈ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അക്ഷയതൃതീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

നിക്ഷേപകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിർദ്ദേശം

സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നീക്കങ്ങളുമാണ് വിലയെ ബാധിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിപണിയിലും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880

ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080

ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080

ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800

ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880

ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920

ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080

ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240

ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240

ഏപ്രിൽ 20: 1,13,880

ഏപ്രിൽ 21: 1,13,880

ഏപ്രിൽ 22: 1,13,480

ഏപ്രിൽ 23: 1,12,600 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 23: 1,13,200 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 24:  1,12,160 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 24:  1,12,960 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 25:  1,12,960

ഏപ്രിൽ 26:  1,12,960

ഏപ്രിൽ 27:  1,13,240 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 27:  1,12,720 (വൈകുന്നേരം)

