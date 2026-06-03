മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണ്ണവില; മൂന്നാം ദിനവും പവൻ വില 1,15,000-ന് താഴെത്തന്നെ
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഈ മാസത്തെ മൂന്നാം ദിനവും ആശ്വാസം. മാസാരംഭമായ തിങ്കളാഴ്ച പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നും നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ വിപണി തുറക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പുകൾക്കും ഇടിവുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാണ് മെയ് മാസം കടന്നു പോയത്. ഈ മാസം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,14,560 രൂപയായി തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കുറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 14,320 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്നും വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഇറക്കുമതി തീരുവയും വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനവും
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ മുൻപ് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നിലവിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്ഷയതൃതീയ എത്തുന്നതോടെ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ ആശങ്കയോടെയാണ് വ്യാപാരികളും നോക്കിക്കാണുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയും പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ ശക്തമായി തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുമാണ് നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ പുതിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ വില സൂചികകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഇത്തരം വിപണിയിലെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
ജൂൺ മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
ജൂൺ 01: 1,14,560
ജൂൺ 02: 1,14,560