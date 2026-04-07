സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞു

By  Metro Desk Apr 7, 2026, 10:35 IST
Gold 1200

ആഗോള വിപണിയിലെ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസകരമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ ദൃശ്യമായ വൻ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില താഴോട്ട് പോയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 600 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,09,880 രൂപയായി.

ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,735 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 1320 രൂപ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ 1120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് വിപണി അസ്ഥിരമായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 1.26 ലക്ഷം കടന്ന് ചരിത്ര റെക്കോർഡ് ഇട്ട സ്വർണ്ണവില പിന്നീട് താഴ്ന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ വീണ്ടും ലക്ഷം കടക്കുകയായിരുന്നു.

വിവാഹ വിപണിയിൽ ബജറ്റ് തെറ്റുന്നു

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലെ ഈ അസ്ഥിരത സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പോലും പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്റ്റി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 1.15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 1.20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ നൽകേണ്ടി വരും. ഡിസൈനിലെ സങ്കീർണ്ണത അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുമെന്നതിനാൽ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവാഹ ബജറ്റുകൾ താളംതെറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം

ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ചയെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ ഒഴുകുകയാണ്. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ ബില്ലിൽ BIS ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക HUID നമ്പറും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത തുടരുന്നതിനാൽ വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് (Systematic Investment) റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

