സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ്; സംസ്ഥാനത്ത് പവൻ വില കുതിക്കുന്നു
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിനാണ് ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച വിപണിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആശ്വാസമായി വിലകുറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ ഒരു പവന് 10,200 രൂപ കൂടിയ വിപണിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 4320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്ത് സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതി തീരുവ 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ നേരിയ വർദ്ധനവ്. 240 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വർദ്ധിച്ചത്.
ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,19,040 രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 12,000 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 14,880 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇറക്കുമതി തീരുവയും സാധാരണക്കാരന്റെ ആശങ്കയും
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർദ്ധനവ് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.30 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്ഷയതൃതീയ എത്തുന്നതോടെ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും വില വർദ്ധനവ് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)
മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)
മെയ് 02: 1,10,680
മെയ് 03: 1,10,680
മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ)
മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 05: 1,09,400
മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ)
മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ)
മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 08: 1,11,960
മെയ് 09: 1,11,720
മെയ് 10: 1,11,720
മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ)
മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 12: 1,12,920
മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ)
മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം)