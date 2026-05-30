സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; അഞ്ചാം ദിനവും താഴോട്ട്: ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസം
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ആശ്വാസം. ഇന്നലെ പവന് 560 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായ വിപണിയിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 440 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. മാസാവസാനമാകുന്നതോടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇനി എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം
വില കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,15,160 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 14,395 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഇറക്കുമതി തീരുവയും വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനവും
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ മുൻപ് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നിലവിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്ഷയതൃതീയ എത്തുന്നതോടെ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ ആശങ്കയോടെയാണ് വ്യാപാരികളും നോക്കിക്കാണുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയും പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ ശക്തമായി തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുമാണ് നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഇത്തരം വിപണിയിലെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)
മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)
മെയ് 02: 1,10,680
മെയ് 03: 1,10,680
മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ)
മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 05: 1,09,400
മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ)
മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ)
മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 08: 1,11,960
മെയ് 09: 1,11,720
മെയ് 10: 1,11,720
മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ)
മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 12: 1,12,920
മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ)
മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 14: 1,19,040
മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ)
മെയ് 15: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 16: 1,15,580
മെയ് 17: 1,15,580
മെയ് 18: 1,14,560
മെയ് 19: 1,15,160
മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ)
മെയ് 20: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 21: 1,17,280
മെയ് 22: 1,16,960
മെയ് 23: 1,16,640
മെയ് 24: 1,16,640
മെയ് 25: 1,16,880
മെയ് 26: 1,16,520
മെയ് 27: 1,15,000
മെയ് 28: 1,14,440
മെയ് 29: 1,15,160