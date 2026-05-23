ആശ്വാസമായി സ്വർണ്ണവില: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വില കുറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കുതിപ്പ് തുടർന്ന വിപണിയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ 320 രൂപയുടെ കുറവിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും 320 രൂപ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവില കുറയുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം
വില കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,16,640 രൂപയായി താഴ്ന്നു. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 14,540 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)
മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)
മെയ് 02: 1,10,680
മെയ് 03: 1,10,680
മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ)
മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 05: 1,09,400
മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ)
മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ)
മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 08: 1,11,960
മെയ് 09: 1,11,720
മെയ് 10: 1,11,720
മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ)
മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 12: 1,12,920
മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ)
മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 14: 1,19,040
മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ)
മെയ് 15: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 16: 1,15,580
മെയ് 17: 1,15,580
മെയ് 18: 1,14,560
മെയ് 19: 1,15,160
മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ)
മെയ് 20: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 21: 1,17,280