സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് 1000 രൂപ കുറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1000 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,13,080 രൂപയായി താഴ്ന്നു. ഗ്രാമിന് 125 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,135 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിൽ തുടർന്ന വിപണി പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോയത് സാധാരണക്കാർക്കും വിവാഹ വിപണിക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ അയവും സ്വർണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഈ ഇടിവ് കുടുംബങ്ങളുടെ വലിയ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കി. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നേരത്തെ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവോടെ ഇത് ഗണ്യമായി കുറയും. എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ചാഞ്ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിക്ഷേപം (SIP) വഴി റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2400 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചത് നേരത്തെ പ്രാദേശിക വിപണിയെ വൻതോതിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ആഗോള വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പും (Profit booking) ആണ് നിലവിലെ വിലക്കുറവിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അക്ഷയതൃതീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.