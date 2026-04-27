സ്വര്ണവിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം; വൈകീട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 520 രൂപ കുറഞ്ഞു: 1,13,000ല് താഴെ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം. രാവിലെ 280 രൂപ വര്ധിച്ച സ്വര്ണവില വൈകീട്ടോടെ 520 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 1,12,720 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ പുതിയ വില. വൈകീട്ട് ഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 65 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 14,090 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില.
എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 105 ഡോളറിന് മുകളില് തന്നെയാണ്. നിലവില് 0.90 ശതമാനം വര്ധിച്ച് 106 ഡോളറിന് മുകളിലാണ് എണ്ണവില.
പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം തുടരുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിര്ത്തല് അമേരിക്ക നീട്ടിയെങ്കിലും സമാധാന ചര്ച്ചകളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ തുടര്ച്ചയായ തടസ്സങ്ങളുമാണ് ആഗോള വിപണിയില് എണ്ണവില ഉയര്ന്ന് നില്ക്കാന് കാരണം. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്