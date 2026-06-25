തുടർച്ചയായ ഇടിവ്: സ്വർണ്ണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് തകർച്ച
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 200 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് വിപണി തുറന്നത്. പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1040 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞ് വിപണിയിലെ നിരക്ക് പുതുക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ആശ്വാസത്തിലായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. പവന് 2040 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 6000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് വിപണിയിലുണ്ടായതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില നിലവാരം
വിലയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,05,840 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,230 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുക.
ജൂൺ മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
ജൂൺ 01: 1,14,560
ജൂൺ 02: 1,14,560
ജൂൺ 03: 1,14,560
ജൂൺ 04: 1,14,480
ജൂൺ 05: 1,14,200
ജൂൺ 06: 1,12,000
ജൂൺ 07: 1,12,000
ജൂൺ 08: 1,11,240
ജൂൺ 09: 1,12,320
ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ)
ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം)
ജൂൺ 11: 1,06,800
ജൂൺ 12: 1,08, 960
ജൂൺ 13: 1,08, 960
ജൂൺ 14: 1,09, 320
ജൂൺ 15: 1,11, 120
ജൂൺ 16: 1,11, 000
ജൂൺ 17: 1,10,800
ജൂൺ 18: 1,10,800 (രാവിലെ)
ജൂൺ 18: 1,09,640 (വൈകുന്നേരം)
ജൂൺ 19: 1,06,960
ജൂൺ 20: 1,07,120
ജൂൺ 21: 1,07,120
ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ)
ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം)
ജൂൺ 23: 1,07,000 (രാവിലെ)