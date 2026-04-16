കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ; വിപണിയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിലെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഓരോ ദിവസം കൂടുംതോറും പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ്ഇന്ന് സ്വർണ്ണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില വീണ്ടും ഉയർന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,14,080 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 14,260 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ വില ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്.
വിവാഹ ബജറ്റുകൾ താളംതെറ്റുന്നു
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നിലവിൽ 1.15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും. പല കുടുംബങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹ ബജറ്റുകൾ ഇതോടെ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. വിലക്കയറ്റം വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി (SIP) സ്വീകരിക്കുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2400 ഡോളർ എന്ന പരിധി കടന്നതാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880
ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800
ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880
ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920