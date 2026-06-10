സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ഇടിവ്; പവന് 3,160 രൂപ കുറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ ഈ മാസം ആദ്യമായി ഉയർന്ന വിപണിയിൽ 80 രൂപയുടെ നേരിയ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 3,160 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്.
സമീപകാലത്തെ സ്വർണ്ണ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയാണ് സ്വർണ്ണവിപണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ആകെ 5,000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായത്.
ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില നിലവാരം
വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,09,160 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 395 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,645 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് നീങ്ങിയ വിലയിലാണ് ഇന്ന് വലിയ തിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്..
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയും പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ ശക്തമായി തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുമാണ് നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ പുതിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ വില സൂചികകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഇത്തരം വിപണിയിലെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവруത്തേണ്ടതാണ്.
ജൂൺ മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
ജൂൺ 01: 1,14,560
ജൂൺ 02: 1,14,560
ജൂൺ 03: 1,14,560
ജൂൺ 04: 1,14,480
ജൂൺ 05: 1,14,200
ജൂൺ 06: 1,12,000
ജൂൺ 07: 1,12,000
ജൂൺ 08: 1,11,240
ജൂൺ 08: 1,12,320