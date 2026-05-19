സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; പവന് 600 രൂപ വർദ്ധിച്ചു
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ കുതിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിലയിലാണ് ഇന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 600 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 8500 രൂപയുടെ വലിയ കുറവ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും ഈ തിരിച്ചുകയറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മെയ് 13 ന് ഉണ്ടായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിന് ശേഷം വലിയ ഇടിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം
വില വർദ്ധിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,15,160 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 14,395 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവൻ വില 1,14,560 രൂപയിലേക്കും ഗ്രാം വില 14,320 രൂപയിലേക്കും താഴ്ന്നിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് വില വീണ്ടും ഉയർന്നത്.
ഇറക്കുമതി തീരുവയും വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനവും
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ മുൻപ് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നിലവിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അക്ഷയതൃതീയ എത്തുന്നതോടെ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ ആശങ്കയോടെയാണ് വ്യാപാരികളും നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ഇത്തരം വിപണിയിലെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)
മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)
മെയ് 02: 1,10,680
മെയ് 03: 1,10,680
മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ)
മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 05: 1,09,400
മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ)
മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ)
മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 08: 1,11,960
മെയ് 09: 1,11,720
മെയ് 10: 1,11,720
മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ)
മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 12: 1,12,920
മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ)
മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 14: 1,19,040
മെയ് 15: 1,17,4000 (രാവിലെ)
മെയ് 15: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം)
മെയ് 16: 1,15,580
മെയ് 17: 1,15,580
മെയ് 18: 1,14,560