വിഷു ദിനത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ കുതിപ്പ്. സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നിറവിൽ മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണവിപണിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വർദ്ധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ആഗോള വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വൻ കുതിപ്പിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നും വില ഉയർന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1040 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,13,920 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കൂടി 14,240 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതുമാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ കുതിപ്പ്. സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നിറവിൽ മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണവിപണിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വർദ്ധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ആഗോള വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വൻ കുതിപ്പിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നും വില ഉയർന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 1040 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,13,920 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കൂടി 14,240 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതുമാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നത്.
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നിലവിൽ 1.15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും. പല കുടുംബങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹ ബജറ്റുകൾ ഇതോടെ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. വിലക്കയറ്റം വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി (SIP) സ്വീകരിക്കുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വർണ്ണവിലയിലെ ട്രെൻഡ് (Gold Rate Trends)
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2400 ഡോളർ എന്ന പരിധി കടന്നതാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചനയിലാണ്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നിലവിൽ 1.15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും. പല കുടുംബങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹ ബജറ്റുകൾ ഇതോടെ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. വിലക്കയറ്റം വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി (SIP) സ്വീകരിക്കുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വർണ്ണവിലയിലെ ട്രെൻഡ് (Gold Rate Trends)
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2400 ഡോളർ എന്ന പരിധി കടന്നതാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചനയിലാണ്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880
ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800
ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880
ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880
ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800
ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880