ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി; എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും കൂട്ടാൻ ഒപെക് പ്ലസ്: നാലാം തവണയും ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും
യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് പ്രണാലി (Strait of Hormuz) അടച്ചുപൂട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഒപെക് പ്ലസ് (OPEC+) സഖ്യം വീണ്ടും എണ്ണ ഉൽപ്പാദന ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായ നാലാം മാസമാണ് ഒപെക് പ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ലക്ഷ്യം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒപെക് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രമുഖ വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസം മുതൽ പ്രതിദിനം 1,88,000 ബാരൽ എണ്ണ അധികമായി വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ക്വാട്ട വർദ്ധനവിന് സഖ്യം അംഗീകാരം നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. ഏപ്രിൽ, മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലായി ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 6,00,000 ബാരലിന്റെ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം ആരംഭിച്ച യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഹോർമുസ് പ്രണാലി വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയും കടുത്ത പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ, റഷ്യ, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, കസാഖിസ്ഥാൻ, അൾജീരിയ, ഒമാൻ എന്നീ ഏഴ് പ്രമുഖ ഒപെക് പ്ലസ് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ക്വാട്ട വർദ്ധനവ് ബാധകമാകുക.
അതേസമയം, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (UAE) ഒപെക് സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ നാടകീയമായി പുറത്തുപോയത് സംഘടനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ ഒപെക് പ്ലസ് പേപ്പറിൽ ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് പ്രണാലി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ എണ്ണ പൂർണ്ണതോതിൽ കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പ്രതിസന്ധിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.