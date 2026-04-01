വ്യോമയാന ഓഹരികളിൽ കുതിപ്പ്: ഇൻഡിഗോ 9% ഉയർന്നു; ഇന്ധനവിലയിലെ വ്യക്തതയും നേതൃമാറ്റവും വിപണിക്ക് കരുത്തായി

By  Metro Desk Apr 1, 2026, 13:39 IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഓഹരികൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയുടെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷന്റെ (InterGlobe Aviation) ഓഹരികൾ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 9 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു. സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് (SpiceJet) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും നേട്ടമുണ്ടായി.

കുതിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

  • ഇന്ധനവിലയിലെ ഇളവ്: വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ (ATF) വില കുത്തനെ കൂടുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ, ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില വർധനവിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് വിപണിയിൽ ആശ്വാസമായി. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും വില വർധനവ് ബാധകമാകുക എന്ന വ്യക്തത വന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി.
  • പുതിയ നേതൃത്വം: ഏവിയേഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ വില്യം വാൽഷിനെ (William Walsh) ഇൻഡിഗോയുടെ പുതിയ സിഇഒ ആയി നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടുമെന്നാണ് വിപണി വിലയിരുത്തൽ.

  • ജെഫറീസ് റേറ്റിംഗ്: പ്രമുഖ ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ജെഫറീസ് (Jefferies) ഇൻഡിഗോ ഓഹരികൾക്ക് 'ബൈ' (Buy) റേറ്റിംഗ് നൽകിയതും വില ഉയരാൻ കാരണമായി. വരും മാസങ്ങളിൽ ഓഹരി വിലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രവചനം.

  • മറ്റു ഓഹരികളിലെ നേട്ടം: ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പുറമെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് 4-6 ശതമാനവും, ജി.എം.ആർ എയർപോർട്ട്സ് (GMR Airports) 3 ശതമാനത്തിലധികവും നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.

വിപണി സാഹചര്യം

​പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

​"ഇന്ധനവിലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം മാറിയതും ശക്തമായ പുതിയ നേതൃത്വം എത്തിയതും വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്." - വിപണി വിദഗ്ധർ.

You may like