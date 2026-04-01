വ്യോമയാന ഓഹരികളിൽ കുതിപ്പ്: ഇൻഡിഗോ 9% ഉയർന്നു; ഇന്ധനവിലയിലെ വ്യക്തതയും നേതൃമാറ്റവും വിപണിക്ക് കരുത്തായി
Apr 1, 2026, 13:39 IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഓഹരികൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയുടെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷന്റെ (InterGlobe Aviation) ഓഹരികൾ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 9 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു. സ്പൈസ് ജെറ്റ് (SpiceJet) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും നേട്ടമുണ്ടായി.
കുതിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- ഇന്ധനവിലയിലെ ഇളവ്: വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ (ATF) വില കുത്തനെ കൂടുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ, ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില വർധനവിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് വിപണിയിൽ ആശ്വാസമായി. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും വില വർധനവ് ബാധകമാകുക എന്ന വ്യക്തത വന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി.
- പുതിയ നേതൃത്വം: ഏവിയേഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ വില്യം വാൽഷിനെ (William Walsh) ഇൻഡിഗോയുടെ പുതിയ സിഇഒ ആയി നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടുമെന്നാണ് വിപണി വിലയിരുത്തൽ.
- ജെഫറീസ് റേറ്റിംഗ്: പ്രമുഖ ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ജെഫറീസ് (Jefferies) ഇൻഡിഗോ ഓഹരികൾക്ക് 'ബൈ' (Buy) റേറ്റിംഗ് നൽകിയതും വില ഉയരാൻ കാരണമായി. വരും മാസങ്ങളിൽ ഓഹരി വിലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രവചനം.
- മറ്റു ഓഹരികളിലെ നേട്ടം: ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പുറമെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് 4-6 ശതമാനവും, ജി.എം.ആർ എയർപോർട്ട്സ് (GMR Airports) 3 ശതമാനത്തിലധികവും നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.
വിപണി സാഹചര്യം
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
"ഇന്ധനവിലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം മാറിയതും ശക്തമായ പുതിയ നേതൃത്വം എത്തിയതും വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്." - വിപണി വിദഗ്ധർ.