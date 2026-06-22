ജിയോ ഐപിഒയ്ക്ക് തുടക്കം; റിലയൻസ് ഓഹരികളിൽ വൻ കുതിപ്പ്: പുതിയ ഓഹരി ഘടനയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആവേശം
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് (IPO) വഴിതുറന്നുകൊണ്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വിഭാഗമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് (Jio Platforms) സെബിയ്ക്ക് (SEBI) മുൻപിൽ പ്രാഥമിക രേഖകൾ (DRHP) സമർപ്പിച്ചു. ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച വിപണി വ്യാപാരത്തിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ (RIL) ഓഹരി വില മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു.
ഏകദേശം 35,000 കോടി മുതൽ 37,700 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ ഐപിഒ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും. 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികൾ വിപണിയിലിറക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്താണ് 'ഓൾ-ഫ്രെഷ് ഇഷ്യൂ' (All-Fresh Issue)?
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ: ഈ ഐപിഒയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രൊമോട്ടർമാരോ നിക്ഷേപകരോ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരികൾ വിറ്റ് പണം പിൻവലിക്കുന്നില്ല (Offer for Sale - OFS ഇല്ല). പകരം പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഓഹരികൾ മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നത്.
ഈ പ്രത്യേക ഘടനയാണ് നിക്ഷേപകരെ റിലയൻസിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ വികസനത്തിനും കടങ്ങൾ വീട്ടാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഐപിഒ വഴി ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ 27,500 കോടി രൂപ ജിയോയുടെ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് നിക്ഷേപകർ.
റിലയൻസിന്റെ 49-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (AGM) ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി ജിയോ ഐപിഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിപണിയിൽ റിലയൻസ് ഓഹരികൾ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.