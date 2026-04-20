നേരിയ ആശ്വാസം; സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്

By  Metro Desk Apr 20, 2026, 10:40 IST
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഒരേ വിലയിൽ തുടർന്നിരുന്ന വിപണിയിലാണ് ഇന്നത്തെ കുറവ്. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമായ ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു വിപണി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ആശ്വാസമാകുന്നത്.

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,13,880 രൂപയായി താഴ്ന്നു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,235 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കുറവ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ അയവും സ്വർണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

വിവാഹ ബജറ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസം

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഈ ഇടിവ് കുടുംബങ്ങളുടെ വലിയ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കി. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നേരത്തെ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവോടെ ഇത് ഗണ്യമായി കുറയും. എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ചാഞ്ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിക്ഷേപം (SIP) വഴി റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ആഗോള സ്വാധീനം

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2400 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചത് നേരത്തെ പ്രാദേശിക വിപണിയെ വൻതോതിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ആഗോള വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പും (Profit booking) ആണ് നിലവിലെ വിലക്കുറവിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അക്ഷയതൃതീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680

ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880

ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080

ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080

ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800

ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880

ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920

ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080

ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ)

ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം)

ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240

ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240

