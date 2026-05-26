മെമ്മറി ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധി; ഷവോമിയുടെ ലാഭത്തിൽ വൻ ഇടിവ്: പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ തിരിച്ചടി
ബീജിംഗ്: ആഗോള വിപണിയിലെ മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വിലവർദ്ധനവും കടുത്ത ക്ഷാമവും ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമിക്ക് (Xiaomi) വൻ തിരിച്ചടിയാകുന്നു. കമ്പനി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ഇടിവാണ് ഇത്തവണത്തെ ലാഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ റാം (RAM), സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായി. എന്നാൽ വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരം കാരണം ഈ അധികച്ചെലവ് പൂർണ്ണമായും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഷവോമിക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല. ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചത്.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം തുടരുമ്പോഴും, ഹാർഡ്വെയർ ഘടകങ്ങളുടെ (Hardware components) ഉയർന്ന വില വരും പാദങ്ങളിലും കമ്പനിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പ്രീമിയം ഫോൺ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ആഭ്യന്തര ചിപ്പ് വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം.