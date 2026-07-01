ആഗോള ചരക്കുകടത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് എംഎസ്സി; കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു
ജനീവ: ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് രംഗത്തെ വമ്പന്മാരായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി (MSC) ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വന്തം വ്യൂഹത്തിൽ (Fleet) 1,000 ചരക്കുകപ്പലുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയായി MSC മാറി. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിംഗ് ലൈനായ കമ്പനി, ഈ നേട്ടത്തോടെ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
എംഎസ്സി (MSC) കമ്പനി: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
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വിവരങ്ങൾ
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വിശദാംശങ്ങൾ
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പൂർണ്ണ നാമം
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മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി (Mediterranean Shipping Company)
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ആസ്ഥാനം
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ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
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സ്ഥാപിതമായ വർഷം
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1970 (ഇറ്റലിയിൽ തുടക്കം)
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സ്ഥാപകൻ
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ജിയാൻലൂജി അപോന്തെ (Gianluigi Aponte)
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ആകെ ജീവനക്കാർ
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ലോകമെമ്പാടുമായി 2,00,000-ത്തിലധികം പേർ
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കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം
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1,000 ചരക്കുകപ്പലുകൾ
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സർവീസ് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ
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155 രാജ്യങ്ങളിലെ 520-ലധികം തുറമുഖങ്ങൾ
ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക്
1970-ൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജിയാൻലൂജി അപോന്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റഫായേലയും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ചരക്കുകപ്പലുമായി (Patricia) തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ 21 ശതമാനത്തിലധികം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭീമനായി വളർന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള (Family-owned) ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇന്ന് ചരക്കുകടത്ത് മാത്രമല്ല, മറ്റ് നിരവധി മേഖലകളിലും സജീവമാണ്
എംഎസ്സി ക്രൂയിസ് (MSC Cruises): വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ക്രൂയിസ് കമ്പനിയാണിത്.
മെഡ്ലോഡ് & മെഡ്വേ (MEDLOG & Medway): കരമാർഗ്ഗമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ്, റെയിൽവേ ചരക്കുകടത്ത് സേവനങ്ങൾ.
എംഎസ്സി എയർ കാർഗോ (MSC Air Cargo): വ്യോമമാർഗ്ഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കം.
ഒരു പ്രധാന നേട്ടം: നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളായ 'എംഎസ്സി തുർക്കിയെ' (MSC Turkiye), 'എംഎസ്സി മൈക്കൽ കാപ്പെല്ലിനി' തുടങ്ങിയവയും എംഎസ്സിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇവയ്ക്ക് 24,000-ത്തിലധികം കണ്ടെയ്നറുകൾ (TEU) ഒരേസമയം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്.
ഭാവിക്കായി കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യകളും എൽ.എൻ.ജി (LNG) ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകളും പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എംഎസ്സി ഗ്രൂപ്പ്.