ട്രംപ് തീരുവകൾക്കിടയിലും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം; വാഹന ഘടകങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
മുംബൈ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ തീരുവകൾ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും, ഇന്ത്യൻ വാഹന ഘടകങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ മികച്ച വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവസായം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൻകിട വിപണികളിൽ നിന്ന് നേരിടാവുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വ്യവസായ മേഖലയുടെ തീരുമാനം.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിൽ ട്രംപിന്റെ സംരക്ഷണവാദപരമായ നയങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടക നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയും കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനച്ചെലവുമുള്ളതിനാൽ ആഗോള തലത്തിൽ മത്സരശേഷി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് വ്യവസായ നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പുതിയ വിപണികൾ തേടുന്നു: അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
- ഗുണനിലവാരത്തിന് ഊന്നൽ: ട്രംപിന്റെ തീരുവകൾക്കിടയിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
- സാങ്കേതികവിദ്യാ നിക്ഷേപം: ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഗവേഷണത്തിലും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കമ്പനികൾ ഒരുങ്ങുന്നു.
ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായേക്കാം, പക്ഷേ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന ഘടക വ്യവസായം അതിന്റെ വൈവിധ്യവും നിലവാരവും കാരണം വളരുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ വ്യവസായം കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാകാനും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് കാരണമായേക്കാം.
ഇന്ത്യൻ വാഹന ഘടക വ്യവസായം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 35 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ആഗോള തലത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നത്.