സ്വർണ്ണവിലയിൽ ആശ്വാസം; രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം വില താഴോട്ട്

By  Metro Desk May 11, 2026, 10:27 IST
Gold 1200

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഒരേ നിരക്കിൽ തുടർന്ന വിപണിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇടിവ്.
 പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. മെയ് 7 ന് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയ വിപണിയിൽ പിന്നീടുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇടിവാണ് കാണാനാകുന്നത്.

പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവ്

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,11,560 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 13,945 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കവുമാണ് വില ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഏത് നിമിഷവും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)

മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ)

മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)

മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി)

മെയ് 02: 1,10,680

മെയ് 03: 1,10,680

മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ)

മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം)

മെയ് 05: 1,09,400

മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ)

മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം)

മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ)

മെയ് 07:  1,12,200 (വൈകുന്നേരം)

മെയ് 08: 1,11,960

മെയ് 09: 1,11,720

മെയ് 10: 1,11,720

