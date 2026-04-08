സ്വർണ്ണവിപണി കുതിക്കുന്നു; ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ വില ഇന്ന് കുത്തനെ കൂടി; പവന് 2920 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ്
ആഗോള വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം. ഇന്നലെ 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് വിപണിയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം പകർന്നെങ്കിലും ഇന്ന് വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. പവന് 2920 രൂപയാണ് ഇന്ന് മാത്രം വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,12,800 രൂപയായി ഉയർന്നു.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 14,100 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 1.26 ലക്ഷം കടന്ന് റെക്കോർഡിട്ട സ്വർണ്ണവില പിന്നീട് താഴ്ന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം വിപണിയെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായെങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ ഒഴുകുന്നത് വില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. നേരത്തെ ബാരലിന് 116-120 ഡോളർ വരെ ഉയർന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, വെടിനിർത്തൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ 15 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞ് 95 ഡോളർ നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാൻ ധാരണയായത് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ വിപണി പൂർണ്ണമായും ശാന്തമാകൂ എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം
ആഗോളതലത്തിലെ സമാധാന നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്ക് കരുത്തേകി. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. സെൻസെക്സ് 500 പോയിന്റിലധികം ഉയർന്ന് 74,616 നിലവാരത്തിലും നിഫ്റ്റി 155 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ 23,123-ലും എത്തി. ഐടി, ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികളിലെ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് വിപണിക്ക് തുണയായത്. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 92.98 എന്ന നിലയിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതും നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
വിവാഹ വിപണിയിൽ ബജറ്റ് തെറ്റുന്നു
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലെ ഈ വൻ വർദ്ധനവ് സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ നിലവിൽ 1.15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും. പല കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവാഹ ബജറ്റുകൾ ഇതോടെ താളംതെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്.