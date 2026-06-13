കുതിച്ചുയർന്ന് പവൻ വില; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധനവ്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം ആശ്വാസകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിപണിയിലാണ് ഇന്നലെ വൻ കുതിപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലെ പവന് 2160 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത്. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായിരുന്നു ജൂൺ 11 ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണ വിപണി തുടർന്നിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിപണിയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പവന് 360 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടെ 5500 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില നിലവാരം
വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,09,320 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,665 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില (പവനിൽ)
ജൂൺ 01: 1,14,560
ജൂൺ 02: 1,14,560
ജൂൺ 03: 1,14,560
ജൂൺ 04: 1,14,480
ജൂൺ 05: 1,14,200
ജൂൺ 06: 1,12,000
ജൂൺ 07: 1,12,000
ജൂൺ 08: 1,11,240
ജൂൺ 09: 1,12,320
ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ)
ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം)
ജൂൺ 11: 1,06,800
ജൂൺ 12: 1,08, 960