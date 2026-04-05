അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരേ നിരക്കിൽ വിപണി

By  Metro Desk Apr 5, 2026, 09:54 IST
Gold 1200

ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വം കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലയിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ഒരേ നിരക്കിൽ തുടരുകയാണ് സ്വർണവില. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്വർണവിലയിൽ അവസാനമായി മാറ്റമുണ്ടായത്. അന്ന് 1440 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നും ഇതേ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് വിപണി വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില 1,10,680 രൂപയായി തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുക.

യുദ്ധം തീർക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചാഞ്ചാട്ടം

ഈ മാസമാദ്യം സ്വർണ്ണവില 1.26 ലക്ഷം കടന്ന് ചരിത്ര റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് മാർച്ച് 23-ഓടെ വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് (99,480 രൂപ) എത്തിയെങ്കിലും ഇറാൻ-അമേരിക്ക നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഈ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. യുദ്ധം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് വിപണിയിൽ ഇനിയും വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വിവാഹ വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന സ്വർണ്ണവില

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലെ അസ്ഥിരത സാധാരണക്കാരെയും വ്യാപാരികളെയും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 1.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 1.12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ നൽകേണ്ടി വരും. ഡിസൈനിലെ സങ്കീർണ്ണത അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുമെന്നതിനാൽ ആകെ തുകയിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരാം. ഇത് വിവാഹ ബജറ്റുകളെ വലിയ രീതിയിൽ താളംതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്.

