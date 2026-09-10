കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ‘ഡ്യുവോ’ എത്തി: വില 3 ലക്ഷത്തിന് 100 രൂപ കുറവ്
ക്യുപെർട്ടിനോ: ആപ്പിൾ പ്രേമികളുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് കമ്പനിയുടെ കന്നി ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' (iPhone Duo) ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. പുതിയ സി.ഇ.ഒ ജോൺ ടെർനസ് പങ്കെടുത്ത ആപ്പിളിന്റെ പ്രമുഖ ഇവന്റിലാണ് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ഈ മടക്കാവുന്ന ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ 2,99,900 രൂപ (3 ലക്ഷത്തിന് 100 രൂപ കുറവ്) മുതലാണ് ഫോണിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
ഡിസ്പ്ലേ: പുസ്തകം പോലെ തുറക്കാവുന്ന ഫോണിന് 7.6 ഇഞ്ച് ഫോൾഡബിൾ സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയും പുറത്ത് 5.4 ഇഞ്ച് ഒട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയുമാണുള്ളത്. സ്ക്രീൻ മടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മടക്കുകൾ (crease) പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കിയാണ് ആപ്പിൾ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രോസസറും കരുത്തും: 2 നാനോമീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ A20 പ്രോ (A20 Pro) ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
ഡിസൈൻ & സുരക്ഷ: ഗ്രേഡ് 5 ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിം, സെറാമിക് ഷീൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയോടൊപ്പം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനായി IP68 റേറ്റിംഗുമുണ്ട്. കൂടാതെ, ഫേസ് ഐഡിക്ക് പകരം സൈഡ് ബട്ടണിൽ ടച്ച് ഐഡി (Touch ID) ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ക്യാമറ: 48 മെഗാപിക്സൽ ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ ക്യാമറയും 48 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്.
വിലയും ലഭ്യതയും (ഇന്ത്യയിൽ):
256GB – ₹2,99,900
512GB – ₹3,24,900
1TB – ₹3,74,900
2TB – ₹4,49,900
നൈറ്റ് സ്കൈ, സ്റ്റാർ വൈറ്റ് എന്നീ ആകർഷകമായ രണ്ട് കളർ വേരിയന്റുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും. ഐഫോൺ 18 സീരീസിനൊപ്പമാണ് ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഈ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ മോഡലും വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.