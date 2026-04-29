ഇന്നലെ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് വില കൂടി: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനാണ് ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് 520 രൂപ കുറഞ്ഞ വിപണിയിൽ പിന്നീട് രണ്ട് തവണ കൂടി മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഉച്ചയ്ക്ക് പവന് 800 രൂപ കൂടി ഇടിഞ്ഞ് വിപണി ആശ്വാസം പകർന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വൈകീട്ട് വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞത്. 720 രൂപയാണ് വൈകീട്ട് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 2040 രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറഞ്ഞത് എന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ നേരിയ കുതിപ്പ്. പവന് 320 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്നലെ 1.10 ലക്ഷത്തിലേക്കെത്തിയിരുന്ന സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് വീണ്ടും 1.11 ലക്ഷം കടന്നു. ഇന്നത്തെ പുതുക്കിയ വില പ്രകാരം വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,11,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 13,875 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ അയവുമാണ് സ്വർണ്ണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായതെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
വിവാഹ വിപണിയിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നു
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഈ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അക്ഷയതൃതീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
നിക്ഷേപകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിർദ്ദേശം
സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നീക്കങ്ങളുമാണ് വിലയെ ബാധിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിപണിയിലും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680
ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880
ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080
ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800
ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880
ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920
ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080
ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240
ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240
ഏപ്രിൽ 20: 1,13,880
ഏപ്രിൽ 21: 1,13,880
ഏപ്രിൽ 22: 1,13,480
ഏപ്രിൽ 23: 1,12,600 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 23: 1,13,200 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 24: 1,12,160 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 24: 1,12,960 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 25: 1,12,960
ഏപ്രിൽ 26: 1,12,960
ഏപ്രിൽ 27: 1,13,240 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 27: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം)
ഏപ്രിൽ 28: 1,12,200 (രാവിലെ)
ഏപ്രിൽ 28: 1,11,400 (ഉച്ചയ്ക്ക്)
ഏപ്രിൽ 28: 1,10,680 (വൈകുന്നേരം)