കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ്; ഇതിനായുള്ള വടംവലി പാടില്ല
വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ നേതാക്കളോട് ഹൈക്കമാൻഡ്. ഇതിനായുള്ള വടംവലി പാടില്ലെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചു. കേരളത്തിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഏകോപനം കൂട്ടാൻ സംവിധാനം വരും. എഐസിസി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തുടർ നടപടിയുണ്ടാകും
പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് നേതാക്കളോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വിജയസാധ്യത മാത്രം നോക്കിയാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ എഐസിസി മാനദണ്ഡം തയ്യാറാക്കും. കൂട്ടായ നേതൃത്വം എന്ന നിർദേശം കേരളത്തിൽ നടപ്പാകുന്നില്ലെന്ന് എഐസിസി വിമർശിച്ചു
സമര പ്രചാരണങ്ങളിൽ മിക്ക നിർദേശവും നടപ്പാക്കുന്നില്ല. മാധ്യമ പ്രസ്താവനകൾക്കപ്പുറം താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തനം പോരാ. സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ നിർമിതിയിൽ മാത്രമാണ് നേതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതെന്നും വിമർശനമുയർന്നു.