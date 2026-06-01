ബിസ്കറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനിൽ നിന്ന് തീഹാറിലെ ദാരുണാന്ത്യം വരെ: രാജൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതവും വീഴ്ചയും

By  Metro Desk Jun 1, 2026, 13:46 IST
Rajanpillai

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ബിസിനസ്സ് ഭൂപടത്തിൽ മലയാളി പെരുമ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും, പിന്നീട് കോർപ്പറേറ്റ് യുദ്ധങ്ങളുടെയും ചതിക്കുഴികളുടെയും ഇരയായി ഡൽഹിയിലെ തീഹാർ ജയിലിനുള്ളിൽ ദാരുണമായി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത 'ബിസ്കറ്റ് രാജാവ്' രാജൻ പിള്ളയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ നടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൊല്ലത്തെ ഒരു സാധാരണ കശുവണ്ടി വ്യാപാരിയുടെ മകനിൽ നിന്ന് 400 മില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ആഗോള ബിസ്കറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയും പതനവും ഒരു സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്നതാണ്.

ജീവിത രേഖയും ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യവും

  • ജനനം, ആദ്യകാല ജീവിതം: 1947-ൽ കേരളത്തിലെ കൊല്ലത്താണ് രാജൻ പിള്ള ജനിച്ചത്. പ്രമുഖ കശുവണ്ടി വ്യാപാരിയായിരുന്ന കെ. ജനാർദ്ദനൻ പിള്ളയായിരുന്നു പിതാവ്.
  • തുടക്കം: ഗോവയിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. 70-കളുടെ മധ്യത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് '20th Century Foods' എന്ന കമ്പനി ആരംഭിച്ച് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്, നിലക്കടല ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു.
  • ബിസ്കറ്റ് രാജാവിലേക്കുള്ള വളർച്ച: പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ വ്യവസായി എഫ്. റോസ് ജോൺസണുമായി കൈകോർത്തതോടെ രാജൻ പിള്ളയുടെ ജാതകം മാറി. ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ഹണ്ട്‌ലി ആൻഡ് പാമർ കമ്പനി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസ്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളായ 'ബ്രിട്ടാനിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ്' (Britannia Industries) കമ്പനിയുടെ ഏഷ്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന ചുമതലയും രാജൻ പിള്ളയുടെ കൈകളിലെത്തി. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹം 'ബിസ്കറ്റ് കിംഗ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്.
  • സാമ്രാജ്യത്വ വികാസം: ഫ്രഞ്ച് ഭക്ഷ്യ ഭീമന്മാരായ 'ഡാനോൺ' (Danone) കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ആറ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായി 400 മില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ബിസിനസ്സ് ശൃംഖല അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തു.

കോർപ്പറേറ്റ് യുദ്ധവും പതനവും

​1990-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ രാജൻ പിള്ളയുടെ കരിയറിൽ കരിനിഴൽ വീണു. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായുള്ള വിയോജിപ്പുകളും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

  • ​നുസ്‌ലി വാഡിയ (Wadia Group), ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡാനോൺ എന്നിവരുമായുള്ള കടുത്ത ബോർഡ് റൂം യുദ്ധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ നിയന്ത്രണം രാജൻ പിള്ളയ്ക്ക് നഷ്ടമായി.
  • ​സിംഗപ്പൂരിലെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ നൽകിയ സാമ്പത്തിക വഞ്ചനാക്കേസുകളിൽ സിംഗപ്പൂർ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് 14 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ഒരുങ്ങവെ, 1995-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു.

തീഹാറിലെ ദാരുണാന്ത്യം

​ഇന്റർപോൾ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം താൽക്കാലിക ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1995 ജൂലൈ 4-ന് ഡൽഹിയിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് വച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ നാടകീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

നീതി നിഷേധത്തിന്റെ നാളുകൾ: ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗ ബാധിതനായിരുന്ന (Cirrhosis) രാജൻ പിള്ള വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോടതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ജയിൽ അധികൃതർ അത് ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജയിലിൽ വെച്ച് രോഗം വഷളാവുകയും, 1995 ജൂലൈ 7-ന് (അറസ്റ്റിലായി വെറും നാലാം ദിവസം) തന്റെ 47-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

 

​അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വലിയ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. പിന്നീട് കോടതി ഈ മരണത്തിൽ ജയിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജൻ പിള്ളയുടെ ദാരുണമായ കസ്റ്റഡി മരണം ഇന്ത്യയിലെ ജയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാരണമായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ രാജ്മോഹൻ പിള്ള 'എ വേസ്റ്റഡ് ഡെത്ത്' (A Wasted Death) എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ രാജൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതവും പതനവും പിന്നീട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടി.

