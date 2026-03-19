പേജറിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണിലേക്ക്: ആശയവിനിമയ രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

By Metro DeskMar 19, 2026, 09:40 IST
Pejar

ആശയവിനിമയ രംഗത്ത് പേജറുകളിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഈ പരിണാമത്തെ ലളിതമായി താഴെ വിവരിക്കുന്നു:

​1. പേജറുകളുടെ കാലം (Pagers)

​1990-കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പേജറുകൾ.

  • പ്രവർത്തനം: ഇതിലൂടെ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. പകരം ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമോ (Beep), ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളോ മാത്രമേ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ.
  • പരിമിതി: തിരിച്ചു മറുപടി അയക്കാൻ ലാൻഡ് ഫോണുകളെയോ പബ്ലിക് ഫോണുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

​2. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വരവ് (Early Mobile Phones)

​പിന്നീട് 'ബ്രിക്ക് ഫോണുകൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ തരം മൊബൈലുകൾ വന്നു.

  • മാറ്റം: എവിടെയിരുന്നും സംസാരിക്കാം എന്ന വിപ്ലവം ഇത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻകമിംഗ് കോളുകൾക്കും അക്കാലത്ത് വലിയ തുക നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
  • പ്രശസ്തമായവ: നോക്കിയ (Nokia) പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഇതിഹാസമായിരുന്ന കാലം.

​3. ഫീച്ചർ ഫോണുകൾ (Feature Phones)

​2000-കളുടെ പകുതിയോടെ ഫോണുകൾ കൂടുതൽ ചെറുതും കനം കുറഞ്ഞതുമായി മാറി.

  • സവിശേഷതകൾ: പോളിഫോണിക് റിംഗ്‌ടോണുകൾ, ചെറിയ ക്യാമറകൾ, ബ്ലൂടൂത്ത്, കൂടാതെ ഐതിഹാസികമായ 'സ്നേക്ക്' (Snake) ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

​4. സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപ്ലവം (Smartphone Era)

​ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണും പിന്നാലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും വന്നതോടെ ഫോൺ എന്നത് വെറുമൊരു വിളിക്കാനുള്ള ഉപകരണം അല്ലാതായി മാറി.

  • ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ: ഇന്റർനെറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബാങ്കിംഗ്, ഹൈ-ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലായി. 2G-യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് 5G-യിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഈ വളർച്ച അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു.

പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

പേജറുകൾ (The Pager Era): 90-കളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം. തിരിച്ചൊന്ന് വിളിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള പി.സി.ഒ (PCO) ബൂത്തുകളിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നിരുന്ന അവസ്ഥ.

ആദ്യകാല മൊബൈലുകൾ: ഇൻകമിംഗ് കോളുകൾക്ക് പോലും മിനിറ്റിന് 16 രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്ന കാലം. നോക്കിയ 3310, 1100 തുടങ്ങിയ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു.

സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപ്ലവം:

ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണും പിന്നീട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും വന്നതോടെ ഫോൺ വെറുമൊരു ഉപകരണം അല്ലാതായി. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റും യുപിഐ (UPI) ഇടപാടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ

ഘട്ടം

സവിശേഷത

1G

അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ, സംസാരം മാത്രം.

2G

ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ, എസ്എംഎസ് (SMS) സൗകര്യം.

3G

വീഡിയോ കോളിംഗും ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയും വർദ്ധിച്ചു.

4G

അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപ്ലവം.

5G

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ, അതിവേഗ ഡൗൺലോഡിംഗ്.

Featured

You may like