റേഡിയോയുടെ ചരിത്രവും കണ്ടുപിടിത്തവും

By Metro DeskMar 22, 2026, 12:54 IST
റേഡിയോയുടെ ചരിത്രവും അത് എങ്ങനെയാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും താഴെ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.

​റേഡിയോയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരിശ്രമഫലമാണ്.

  • ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്‌വെൽ: വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ (Electromagnetic waves) സാന്നിധ്യം സിദ്ധാന്തപരമായി പ്രവചിച്ചു.
  • ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ്: ഈ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു. (അതുകൊണ്ടാണ് തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റിന് Hertz എന്ന് പേര് നൽകിയത്).
  • ഗുഗ്ലിയെൽമോ മാർക്കോണി (Guglielmo Marconi): 1895-ൽ വയർലെസ് സിഗ്നലുകൾ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാർക്കോണിയെ 'റേഡിയോയുടെ പിതാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
  • ജെ.സി. ബോസ്: ഇന്ത്യക്കാരനായ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റേഡിയോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

​റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (Radio Waves) അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം എത്തിച്ചുതരുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷേപണമാണ് (Broadcasting) നിലവിലുള്ളത്:

  1. AM (Amplitude Modulation): ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തത കുറവായിരിക്കും.
  2. FM (Frequency Modulation): ശബ്ദം വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പരിധി കുറവായിരിക്കും (സാധാരണയായി ഒരു നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ).

പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ

വർഷം

സംഭവം

1906

ആദ്യമായി റേഡിയോയിലൂടെ ശബ്ദവും സംഗീതവും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.

1920

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ (KDKA) അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

1923

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ബോംബെ വഴി സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ചു.

1936

ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ (AIR) സ്ഥാപിതമായി.

1957

ആകാശവാണി എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. '

റേഡിയോയുടെ പ്രസക്തി ഇന്ന്

​ടെലിവിഷനും ഇന്റർനെറ്റും വന്നിട്ടും റേഡിയോ ഇന്നും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു:

  • ദുരന്തനിവാരണം: പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിന് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്നത് റേഡിയോയാണ്.
  • വിനോദവും വിവരങ്ങളും: യാത്രയ്ക്കിടയിലും മറ്റും പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും വാർത്തകൾ അറിയാനും റേഡിയോ ഉപകരിക്കുന്നു.
  • പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ: റേഡിയോയുടെ ആധുനിക രൂപമായ പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

1. കേരളത്തിലെ റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ (Radio in Kerala)

​കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിൽ റേഡിയോയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

  • തിരുവനന്തപുരം നിലയം: 1943 മാർച്ച് 12-നാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇത് പിന്നീട് ആകാശവാണി (All India Radio) ആയി മാറി.
  • കോഴിക്കോട് നിലയം: 1950-ൽ മലബാർ മേഖലയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് നിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്കും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്കും മറ്റും ഈ നിലയം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി.
  • തൃശ്ശൂർ & കൊച്ചി: തൃശ്ശൂരിലും കൊച്ചിയിലും പിന്നീട് നിലയങ്ങൾ വന്നു. കൊച്ചി നിലയം എഫ്.എം (FM) പ്രക്ഷേപണത്തിന് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നു.
  • സ്വകാര്യ എഫ്.എം ചാനലുകൾ: 2000-ത്തിന് ശേഷം റേഡിയോ മാംഗോ, ക്ലബ് എഫ്.എം, റെഡ് എഫ്.എം തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ചാനലുകൾ കേരളത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു.

2. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ: സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ

​റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (Radio Waves) എന്നത് ഒരു തരം വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണമാണ് (Electromagnetic radiation). ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  • തരംഗദൈർഘ്യവും ഫ്രീക്വൻസിയും: റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തരംഗദൈർഘ്യവും (Wavelength) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയും (Frequency) ആണുള്ളത്.
  • പ്രവേഗം: ശൂന്യതയിൽ ഇവ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ (3 \times 10^8 m/s) സഞ്ചരിക്കുന്നു.

