റേഡിയോയുടെ ചരിത്രവും കണ്ടുപിടിത്തവും
റേഡിയോയുടെ ചരിത്രവും അത് എങ്ങനെയാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും താഴെ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.
റേഡിയോയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരിശ്രമഫലമാണ്.
- ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ: വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ (Electromagnetic waves) സാന്നിധ്യം സിദ്ധാന്തപരമായി പ്രവചിച്ചു.
- ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ്: ഈ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു. (അതുകൊണ്ടാണ് തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റിന് Hertz എന്ന് പേര് നൽകിയത്).
- ഗുഗ്ലിയെൽമോ മാർക്കോണി (Guglielmo Marconi): 1895-ൽ വയർലെസ് സിഗ്നലുകൾ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാർക്കോണിയെ 'റേഡിയോയുടെ പിതാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ജെ.സി. ബോസ്: ഇന്ത്യക്കാരനായ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റേഡിയോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (Radio Waves) അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം എത്തിച്ചുതരുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷേപണമാണ് (Broadcasting) നിലവിലുള്ളത്:
- AM (Amplitude Modulation): ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തത കുറവായിരിക്കും.
- FM (Frequency Modulation): ശബ്ദം വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പരിധി കുറവായിരിക്കും (സാധാരണയായി ഒരു നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ).
പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ
|
വർഷം
|
സംഭവം
|
1906
|
ആദ്യമായി റേഡിയോയിലൂടെ ശബ്ദവും സംഗീതവും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.
|
1920
|
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ (KDKA) അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.
|
1923
|
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ബോംബെ വഴി സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ചു.
|
1936
|
ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ (AIR) സ്ഥാപിതമായി.
|
1957
|
ആകാശവാണി എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. '
റേഡിയോയുടെ പ്രസക്തി ഇന്ന്
ടെലിവിഷനും ഇന്റർനെറ്റും വന്നിട്ടും റേഡിയോ ഇന്നും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു:
1. കേരളത്തിലെ റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ (Radio in Kerala)
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിൽ റേഡിയോയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.
2. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ: സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ
റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (Radio Waves) എന്നത് ഒരു തരം വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണമാണ് (Electromagnetic radiation). ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: