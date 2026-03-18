സിനിമയുടെ ചരിത്രം: നിഴൽരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ വിസ്മയത്തിലേക്ക്
സിനിമ എന്ന അത്ഭുതം ജനിച്ചിട്ട് നൂറ്റാണ്ടിലധികം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ഇവയാണ്:
1. ലൂമിയർ സഹോദരന്മാരുടെ തുടക്കം (1895)
ഫ്രഞ്ച് സഹോദരന്മാരായ അഗസ്റ്റെ, ലൂയി ലൂമിയർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച 'സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ്' ആണ് ആധുനിക സിനിമയുടെ അടിത്തറ. പാരീസിലെ ഒരു കഫേയിൽ 1895-ൽ അവർ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രദർശനം ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
2. ശബ്ദമില്ലാത്ത കാലം (Silent Era)
തുടക്കത്തിൽ സിനിമകൾക്ക് ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാർളി ചാപ്ലിനെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും മുഖഭാവങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തെ ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1927-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദി ജാസ് സിംഗർ' (The Jazz Singer) ആണ് ആദ്യത്തെ ശബ്ദചിത്രം (Talkie).
3. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഉദയം (1913)
ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ നിർമ്മിച്ച 'രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര' (1913) ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സിനിമ. 1931-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആലം ആര' ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശബ്ദചിത്രമായി.
4. മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കം (1928)
ജെ.സി. ഡാനിയേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വിഗതകുമാരൻ' (1928) ആണ് ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ. 1938-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബാലൻ' ആണ് ആദ്യത്തെ മലയാള ശബ്ദചിത്രം.
മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കക്കാർ (The Pioneers)
- ജെ.സി. ഡാനിയേൽ (J.C. Daniel): മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ്. 1928-ൽ ആദ്യ നിശ്ശബ്ദ ചിത്രമായ 'വിഗതകുമാരൻ' നിർമ്മിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച 'ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ്' ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ.
- പി.കെ. റോസി (P.K. Rosy): മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ നടി. 'വിഗതകുമാരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികയായിരുന്നു അവർ. അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വലിയ വിവേചനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
- തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ: മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. 1951-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജീവിതനൗക' എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ
- ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ്. 1913-ൽ 'രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര' എന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ പുരസ്കാരമായ 'ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്' നൽകുന്നത്.
- ചാർളി ചാപ്ലിൻ (Charlie Chaplin): ലോക സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ താരം. ശബ്ദമില്ലാത്ത സിനിമകളിലൂടെ (Silent films) അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ', 'സിറ്റി ലൈറ്റ്സ്' എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസുകളാണ്.
സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ (Timeline)
|
കാലഘട്ടം
|
പ്രത്യേകത
|
1928
|
വിഗതകുമാരൻ: ആദ്യ മലയാള സിനിമ (നിശ്ശബ്ദ ചിത്രം)
|
1931
|
ആലം ആര: ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശബ്ദചിത്രം (ഹിന്ദി)
|
1938
|
ബാലൻ: ആദ്യ മലയാള ശബ്ദചിത്രം
|
1954
|
നീലാക്കുയിൽ: ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ
|
1965
|
ചെമ്മീൻ: സ്വർണ്ണ മെഡൽ (President's Gold Medal) നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? (Interesting Facts)