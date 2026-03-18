ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം; ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ (Tata Group) വളർച്ചാ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രമാണ്. 1868-ൽ ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റ ഒരു ചെറിയ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായി തുടക്കമിട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനെക്കുറിച്ചും (Tata Motors) ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിനെക്കുറിച്ചും (TCS) താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും:
1. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് (Tata Motors)
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
- ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവം (EV): ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് കാർ വിപണിയിൽ ഏകദേശം 70% മുകളിൽ വിപണി വിഹിതവുമായി ടാറ്റയാണ് മുന്നിൽ. Nexon EV, Punch EV, Tiago EV എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
- സുരക്ഷ (Safety): ഇന്ത്യൻ കാറുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ് (Global NCAP 5-star) കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ടാറ്റ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു.
- ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (JLR): 2008-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡുകളായ ജാഗ്വാറിനെയും ലാൻഡ് റോവറിനെയും ഏറ്റെടുത്തത് ടാറ്റയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
2. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS)
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ടി.സി.എസ്.
- ആഗോള സാന്നിധ്യം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഐടി സർവീസ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ടി.സി.എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- തൊഴിലവസരം: ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുള്ള ടി.സി.എസ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്.
- ഡിജിറ്റൽ മാറ്റം: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വലിയ നിക്ഷേപമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്.
പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ (2026-ലെ വിശേഷങ്ങൾ)
- സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം: ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ചിപ്പുകൾ (Chips) നിർമ്മിക്കാനുള്ള വമ്പൻ പ്ലാന്റുകൾ ടാറ്റ സ്ഥാപിച്ചു വരികയാണ്.
- സൂപ്പർ ആപ്പ് (Tata Neu): ഷോപ്പിംഗ്, പേയ്മെന്റ്, യാത്രകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.
- എയർ ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റം: വിസ്താര (Vistara), എയർ ഇന്ത്യ എന്നിവയെ ലയിപ്പിച്ച് ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു എയർലൈനായി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു.
പുത്തൻ കാറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളും
2026-ൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് (EV), എസ്യുവി (SUV) നിര ശക്തമാക്കുകയാണ്:
- ടാറ്റ പഞ്ച് EV (Punch EV): 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലെ താരം.
- ടാറ്റ സിയറ EV (Sierra EV): ഐക്കണിക് ബ്രാൻഡായ സിയറയുടെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് 2026 പകുതിയോടെ (ജൂൺ മാസത്തിനടുത്ത്) വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 500 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഇതിനുണ്ടാകും.
- ടാറ്റ കർവ്വ് EV (Curvv EV): കൂപ്പെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ എസ്യുവിക്ക് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വമ്പിച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ (₹1.7 ലക്ഷം മുതൽ ₹3.8 ലക്ഷം വരെ) കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്.
- ടാറ്റ ഹാരിയർ EV (Harrier EV): ഹാരിയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും 2026-ൽ നിരത്തുകളിലെത്തും.
ടാറ്റയുടെ വളർച്ചയിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1. അടിത്തറ പാകിയ തുടക്കം (1868 - 1904)
ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളിലൂടെയാണ് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു വ്യവസായ ശക്തിയാക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, താജ് ഹോട്ടൽ, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അടിത്തറയായത്.
2. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ കാലം (JRD ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വം)
ജെ.ആർ.ഡി. ടാറ്റയുടെ 50 വർഷത്തെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിയത്:
- ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് (1945): ലോക്കോമോട്ടീവ് നിർമ്മാണത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി.
- TCS (1968): ഇന്ത്യയെ ആഗോള ഐടി ഭൂപടത്തിൽ എത്തിച്ച ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്.
- എയർ ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എയർലൈൻ ടാറ്റയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് (പിന്നീട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടാറ്റയുടെ കൈകളിലെത്തി).
3. ആഗോളവൽക്കരണവും ആധുനികതയും (രത്തൻ ടാറ്റയുടെ കാലം)
രത്തൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയതോടെ ടാറ്റ ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡായി മാറി. പ്രധാന ഏറ്റെടുക്കലുകൾ:
- ടെറ്റ്ലി (Tetley), കോറസ് (Corus), ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (JLR): തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിദേശ കമ്പനികളെ ടാറ്റ സ്വന്തമാക്കി.
- ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക & നാനോ: സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
4. പുതിയ കാലത്തെ കുതിപ്പ് (എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വം)
നിലവിൽ 'ടാറ്റ ഡിജിറ്റൽ' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ സൂപ്പർ ആപ്പുകൾ (Tata Neu), സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) എന്നീ മേഖലകളിൽ ടാറ്റ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ടാറ്റയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ:
- വിശ്വാസ്യത: ലാഭത്തേക്കാൾ മൂല്യങ്ങൾക്കും ഗുണമേന്മയ്ക്കും ടാറ്റ മുൻഗണന നൽകുന്നു.
- സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ വഴി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു.
- വൈവിധ്യം: ഉപ്പ് മുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെയും, ട്രക്ക് മുതൽ വിമാനം വരെയുമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ടാറ്റ സജീവമാണ്.
ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ടാറ്റ, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി തുടരുന്നു.