ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം; ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്

By Metro DeskMar 18, 2026, 20:23 IST
Tata Group

ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ (Tata Group) വളർച്ചാ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രമാണ്. 1868-ൽ ജംഷെഡ്‌ജി ടാറ്റ ഒരു ചെറിയ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായി തുടക്കമിട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനെക്കുറിച്ചും (Tata Motors) ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിനെക്കുറിച്ചും (TCS) താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും:

​1. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് (Tata Motors)

​ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

  • ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവം (EV): ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് കാർ വിപണിയിൽ ഏകദേശം 70% മുകളിൽ വിപണി വിഹിതവുമായി ടാറ്റയാണ് മുന്നിൽ. Nexon EV, Punch EV, Tiago EV എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
  • സുരക്ഷ (Safety): ഇന്ത്യൻ കാറുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ് (Global NCAP 5-star) കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ടാറ്റ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു.
  • ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (JLR): 2008-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡുകളായ ജാഗ്വാറിനെയും ലാൻഡ് റോവറിനെയും ഏറ്റെടുത്തത് ടാറ്റയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

​2. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS)

​ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ടി.സി.എസ്.

  • ആഗോള സാന്നിധ്യം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഐടി സർവീസ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ടി.സി.എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • തൊഴിലവസരം: ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുള്ള ടി.സി.എസ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്.
  • ഡിജിറ്റൽ മാറ്റം: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വലിയ നിക്ഷേപമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്.

​പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ (2026-ലെ വിശേഷങ്ങൾ)

  • സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം: ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ചിപ്പുകൾ (Chips) നിർമ്മിക്കാനുള്ള വമ്പൻ പ്ലാന്റുകൾ ടാറ്റ സ്ഥാപിച്ചു വരികയാണ്.
  • സൂപ്പർ ആപ്പ് (Tata Neu): ഷോപ്പിംഗ്, പേയ്‌മെന്റ്, യാത്രകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.
  • എയർ ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റം: വിസ്താര (Vistara), എയർ ഇന്ത്യ എന്നിവയെ ലയിപ്പിച്ച് ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു എയർലൈനായി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു.

പുത്തൻ കാറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളും

​2026-ൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് (EV), എസ്‌യുവി (SUV) നിര ശക്തമാക്കുകയാണ്:

  • ടാറ്റ പഞ്ച് EV (Punch EV): 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലെ താരം.
  • ടാറ്റ സിയറ EV (Sierra EV): ഐക്കണിക് ബ്രാൻഡായ സിയറയുടെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് 2026 പകുതിയോടെ (ജൂൺ മാസത്തിനടുത്ത്) വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 500 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഇതിനുണ്ടാകും.
  • ടാറ്റ കർവ്വ് EV (Curvv EV): കൂപ്പെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ എസ്‌യുവിക്ക് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വമ്പിച്ച ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ (₹1.7 ലക്ഷം മുതൽ ₹3.8 ലക്ഷം വരെ) കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്.
  • ടാറ്റ ഹാരിയർ EV (Harrier EV): ഹാരിയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും 2026-ൽ നിരത്തുകളിലെത്തും.

​ടാറ്റയുടെ വളർച്ചയിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

​1. അടിത്തറ പാകിയ തുടക്കം (1868 - 1904)

​ജംഷെഡ്‌ജി ടാറ്റ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളിലൂടെയാണ് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു വ്യവസായ ശക്തിയാക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, താജ് ഹോട്ടൽ, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അടിത്തറയായത്.

​2. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ കാലം (JRD ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വം)

​ജെ.ആർ.ഡി. ടാറ്റയുടെ 50 വർഷത്തെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിയത്:

  • ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് (1945): ലോക്കോമോട്ടീവ് നിർമ്മാണത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി.
  • TCS (1968): ഇന്ത്യയെ ആഗോള ഐടി ഭൂപടത്തിൽ എത്തിച്ച ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്.
  • എയർ ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എയർലൈൻ ടാറ്റയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് (പിന്നീട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടാറ്റയുടെ കൈകളിലെത്തി).

​3. ആഗോളവൽക്കരണവും ആധുനികതയും (രത്തൻ ടാറ്റയുടെ കാലം)

​രത്തൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയതോടെ ടാറ്റ ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡായി മാറി. പ്രധാന ഏറ്റെടുക്കലുകൾ:

  • ടെറ്റ്‌ലി (Tetley), കോറസ് (Corus), ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (JLR): തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിദേശ കമ്പനികളെ ടാറ്റ സ്വന്തമാക്കി.
  • ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക & നാനോ: സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

​4. പുതിയ കാലത്തെ കുതിപ്പ് (എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വം)

​നിലവിൽ 'ടാറ്റ ഡിജിറ്റൽ' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ സൂപ്പർ ആപ്പുകൾ (Tata Neu), സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) എന്നീ മേഖലകളിൽ ടാറ്റ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ടാറ്റയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ:

  • വിശ്വാസ്യത: ലാഭത്തേക്കാൾ മൂല്യങ്ങൾക്കും ഗുണമേന്മയ്ക്കും ടാറ്റ മുൻഗണന നൽകുന്നു.
  • സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ വഴി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു.
  • വൈവിധ്യം: ഉപ്പ് മുതൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വരെയും, ട്രക്ക് മുതൽ വിമാനം വരെയുമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ടാറ്റ സജീവമാണ്.

​ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ടാറ്റ, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി തുടരുന്നു.

