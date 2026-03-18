ഭാരതത്തിന്റെ മിസൈൽ മനുഷ്യൻ; ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതി: ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം
ഭാരതത്തിന്റെ മിസൈൽ മനുഷ്യൻ (Missile Man of India) എന്നും ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം (1931–2015) ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളും മികച്ചൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. ജീവിതരേഖ
- ജനനം: 1931 ഒക്ടോബർ 15-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ.
- പൂർണ്ണനാമം: ഔൽ പകീർ ജൈനുലാബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം.
- വിദ്യാഭ്യാസം: തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും, ചെന്നൈ എം.ഐ.ടിയിൽ (MIT) നിന്ന് ഏറോസ്പേസ് എൻജിനീയറിംഗും പൂർത്തിയാക്കി.
2. ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സംഭാവനകൾ
- ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ SLV-III വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
- 'അഗ്നി', 'പൃഥ്വി' തുടങ്ങിയ മിസൈലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിലൂടെ അദ്ദേഹം 'മിസൈൽ മനുഷ്യൻ' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.
- 1998-ലെ പൊഖ്റാൻ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
3. പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതി
- 2002 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
- ആഡംബരങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതശൈലിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരെയും കുട്ടികളെയും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.
4. പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. പ്രധാന കൃതികൾ:
- അഗ്നിച്ചിറകുകൾ (Wings of Fire) - ആത്മകഥ.
- ഇന്ത്യ 2020
- Ignited Minds
5. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വചനങ്ങൾ
"സ്വപ്നമെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് ഏതോ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം."
2015 ജൂലൈ 27-ന് ഷില്ലോംഗിലെ ഐ.ഐ.എമ്മിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമായ 'അഗ്നിച്ചിറകുകൾ' (Wings of Fire) എന്ന ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചും, യുവാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും താഴെ ചുരുക്കത്തിൽ നൽകുന്നു:
1. അഗ്നിച്ചിറകുകൾ (Wings of Fire)
അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവിതയാത്ര വിവരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഓരോ ഭാരതീയനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
- ഉള്ളടക്കം: രാമേശ്വരത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബാലൻ, പത്രവിതരണം നടത്തി പഠിച്ച്, പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിതാവായും രാഷ്ട്രപതിയായും മാറിയ കഥയാണിത്.
- പ്രധാന സന്ദേശം: കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
- മലയാളം പരിഭാഷ: ഡി.സി. ബുക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. യുവജനങ്ങളോടുള്ള 4 ഉപദേശങ്ങൾ
ഒരു വിജയിയാകാൻ ഓരോ യുവാവിനും നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു:
- മഹത്തായ ലക്ഷ്യം (Great Aim): ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- അറിവ് സമ്പാദിക്കൽ (Acquiring Knowledge): നിരന്തരമായ വായനയിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും അറിവ് തേടുക.
- കഠിനാധ്വാനം (Hard Work): ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പരിശ്രമം വേണം.
- സ്ഥിരോത്സാഹം (Perseverance): പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
3. ഇന്ത്യ 2020 (India 2020: A Vision for the New Millennium)
ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. കാർഷിക രംഗം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിക്കേണ്ട പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
4. കുട്ടികളുമായുള്ള സംവാദം
കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി മറുപടി നൽകുകയും അവരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു.