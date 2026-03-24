ലിങ്കണും കപ്പലും: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ
Mar 24, 2026, 18:33 IST
അമേരിക്കയുടെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ (Abraham Lincoln) ജീവിതവും കപ്പലുകളും തമ്മിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപൂർവ്വ വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു:
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ: ലഘു ജീവചരിത്രം
- ജനനം: 1809 ഫെബ്രുവരി 12-ന് കെന്റക്കിയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ.
- വിദ്യാഭ്യാസം: ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും സ്വയം പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായത്.
- പ്രസിഡന്റ് പദവി: 1861 മുതൽ 1865 വരെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം (Civil War) നടന്നത് ഇക്കാലത്താണ്.
- പ്രധാന നേട്ടം: അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രപ്രധാനമായ 'വിമോചന വിളംബരം' (Emancipation Proclamation) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
- മരണം: 1865 ഏപ്രിൽ 15-ന് ജോൺ വിൽക്സ് ബൂത്ത് എന്നയാളുടെ വെടിയേറ്റാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്.
ലിങ്കന്റെ ജീവിതത്തിൽ കപ്പലുകൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്: ഒന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭീമൻ യുദ്ധക്കപ്പലും.
1. കപ്പലുകൾക്കായി ലിങ്കൺ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തം
ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ പേരിൽ പേറ്റന്റ് (Patent) നേടിയ ഏക സംഭവം എബ്രഹാം ലിങ്കന്റേതാണ്.
- കണ്ടുപിടുത്തം: മണൽത്തിട്ടകളിൽ (Sandbars) തട്ടിനിൽക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ഉയർത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചു.
- പ്രചോദനം: ചെറുപ്പത്തിൽ മിസിസിപ്പി നദിയിൽ ബോട്ടുകൾ മണൽത്തിട്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് കണ്ടതാണ് ഇതിന് കാരണം.
- പേറ്റന്റ് നമ്പർ: 6,469 (1849-ൽ ലഭിച്ചു).
2. USS Abraham Lincoln (CVN-72)
ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ ഒന്ന് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
- തരം: നിമിറ്റ്സ് ക്ലാസ് (Nimitz-class) വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ.
- പ്രത്യേകത: ഇത് ആണവോർജ്ജം (Nuclear-powered) ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
- ശേഷി: ഏകദേശം 90 വിമാനങ്ങളെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും ഒരേസമയം വഹിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.