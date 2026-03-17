പെലെ: കാൽപ്പന്തിന്റെ രാജകുമാരൻ
Mar 17, 2026, 23:57 IST
ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായ എഡ്സൺ അരാന്റസ് ഡോ നാസിമെന്റോ (Edson Arantes do Nascimento) എന്ന പെലെ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിലൊരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- മൂന്ന് ലോകകപ്പുകൾ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് മൂന്ന് തവണ (1958, 1962, 1970) നേടിയ ലോകത്തിലെ ഏക താരമാണ് അദ്ദേഹം.
- ഗോൾ വേട്ട: തന്റെ കരിയറിലുടനീളം 1,363 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,281 ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് (ഫിഫയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്).
- പത്താം നമ്പർ: ഫുട്ബോളിലെ 'പത്താം നമ്പർ' ജേഴ്സിക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തിയും പദവിയും നേടിക്കൊടുത്തത് പെലെയാണ്.
- നൂറ്റാണ്ടിന്റെ താരം: ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ "നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കായികതാരമായി" തിരഞ്ഞെടുത്തു.
പെലെ 2022 ഡിസംബർ 29-ന് 82-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.
- അനുസ്മരണം (2026): വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി, ഫുട്ബോൾ ലോകം പെലെയ്ക്ക് വിപുലമായ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈതൃകം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാണെന്ന് ഫിഫയും പ്രമുഖ താരങ്ങളും അനുസ്മരിച്ചു.
- ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം: 1977-ൽ മോഹൻ ബഗാനുമായി കളിക്കാൻ പെലെ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഇന്നും ആവേശത്തോടെ ഓർക്കുന്നു.
- ബ്രസീലിന്റെ ദുഃഖം: അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചപ്പോൾ ബ്രസീൽ സർക്കാർ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.