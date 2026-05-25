പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; സംസ്ഥാനത്താകെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് 3.60 ലക്ഷത്തിലധികം സീറ്റുകൾ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ (ഹയർ സെക്കൻഡറി) പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണ നടപടികൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഏകജാലകം (HSCAP) പോർട്ടൽ വഴിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക.
ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലായി ആകെ 3,60,844 സീറ്റുകളാണ് പ്രവേശനത്തിനായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അഡ്മിഷൻ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, സ്കൂളുകളും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനുകളും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ (Options) തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ പോലും അലോട്ട്മെന്റിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ആദ്യവാരത്തോടെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റും (Trial Allotment), തുടർന്ന് വരും ആഴ്ചകളിൽ പ്രധാന അലോട്ട്മെന്റുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രധാന അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ പകുതിയോടെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും hscap.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.