ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ: 1947 മുതൽ 2026 വരെ

By Metro DeskMar 21, 2026, 20:27 IST
ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു. നിലവിൽ 2024 ജൂൺ 9-ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഊഴത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

​ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ (1947 - 2026)

ക്രമനമ്പർ

പേര്

കാലയളവ്

പാർട്ടി

1

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

1947 – 1964

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

-

ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ (താല്ക്കാലികം)

1964

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

2

ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി

1964 – 1966

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

-

ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ (താല്ക്കാലികം)

1966

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

3

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

1966 – 1977

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

4

മൊറാർജി ദേശായ്

1977 – 1979

ജനതാ പാർട്ടി

5

ചരൺ സിംഗ്

1979 – 1980

ജനതാ പാർട്ടി (സെക്കുലർ)

(3)

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

1980 – 1984

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

6

രാജീവ് ഗാന്ധി

1984 – 1989

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

7

വി.പി. സിംഗ്

1989 – 1990

ജനതാ ദൾ

8

ചന്ദ്രശേഖർ

1990 – 1991

സമാജ്‌വാദി ജനതാ പാർട്ടി

9

പി.വി. നരസിംഹറാവു

1991 – 1996

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

10

അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി

1996

ബി.ജെ.പി

11

എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ

1996 – 1997

ജനതാ ദൾ

12

ഐ.കെ. ഗുജ്‌റാൾ

1997 – 1998

ജനതാ ദൾ

(10)

അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി

1998 – 2004

ബി.ജെ.പി

13

മൻമോഹൻ സിംഗ്

2004 – 2014

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

14

നരേന്ദ്ര മോദി

2014 – തുടരുന്നു

ബി.ജെ.പി

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം: ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു (16 വർഷത്തിലധികം).
  • ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി: ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി.
  • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം: അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി (ആദ്യ തവണ - 13 ദിവസം).

പട്ടികയിലുള്ള പ്രമുഖരായ ചില പ്രധാനമന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​1. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു (1947–1964)

  • ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (16 വർഷം, 286 ദിവസം) അധികാരത്തിലിരുന്ന വ്യക്തി.
  • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ: ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കി.
  • വിദ്യാഭ്യാസം & ശാസ്ത്രം: IIT, AIIMS തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കക്കാരൻ.

​2. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി (1964–1966)

  • ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ: 1965-ലെ ഇൻഡോ-പാക് യുദ്ധസമയത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഈ മുദ്രാവാക്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്.
  • ഹരിതവിപ്ലവം: ഇന്ത്യയെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

​3. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി (1966–1977, 1980–1984)

  • ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി: ഇന്ത്യയിലെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി.
  • ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം: 1969-ൽ 14 സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കി.
  • അടിയന്തരാവസ്ഥ: 1975 മുതൽ 1977 വരെ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​4. അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി (1996, 1998–2004)

  • പൊഖ്‌റാൻ-II: ഇന്ത്യയെ ഒരു ആണവായുധ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നത്.
  • സുവർണ്ണ ചതുഷ്കോണം: ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാത പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
  • സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ: പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സാർവ്വത്രികമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.

​5. മൻമോഹൻ സിംഗ് (2004–2014)

  • സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ: 1991-ൽ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്നു.
  • ആർ.ടി.ഇ (RTE): വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA) എന്നിവ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്.

​6. നരേന്ദ്ര മോദി (2014–തുടരുന്നു)

  • ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ & മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയെ ഒരു ആഗോള നിർമ്മാണ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ.
  • ജി.എസ്.ടി (GST): ഏകീകൃത നികുതി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
  • അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ, Namo Bharat RRTS തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു.

