ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ: 1947 മുതൽ 2026 വരെ
ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു. നിലവിൽ 2024 ജൂൺ 9-ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഊഴത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ (1947 - 2026)
|
ക്രമനമ്പർ
|
പേര്
|
കാലയളവ്
|
പാർട്ടി
|
1
|
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
|
1947 – 1964
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
-
|
ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ (താല്ക്കാലികം)
|
1964
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
2
|
ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി
|
1964 – 1966
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
-
|
ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ (താല്ക്കാലികം)
|
1966
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
3
|
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
|
1966 – 1977
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
4
|
മൊറാർജി ദേശായ്
|
1977 – 1979
|
ജനതാ പാർട്ടി
|
5
|
ചരൺ സിംഗ്
|
1979 – 1980
|
ജനതാ പാർട്ടി (സെക്കുലർ)
|
(3)
|
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
|
1980 – 1984
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
6
|
രാജീവ് ഗാന്ധി
|
1984 – 1989
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
7
|
വി.പി. സിംഗ്
|
1989 – 1990
|
ജനതാ ദൾ
|
8
|
ചന്ദ്രശേഖർ
|
1990 – 1991
|
സമാജ്വാദി ജനതാ പാർട്ടി
|
9
|
പി.വി. നരസിംഹറാവു
|
1991 – 1996
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
10
|
അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി
|
1996
|
ബി.ജെ.പി
|
11
|
എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ
|
1996 – 1997
|
ജനതാ ദൾ
|
12
|
ഐ.കെ. ഗുജ്റാൾ
|
1997 – 1998
|
ജനതാ ദൾ
|
(10)
|
അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി
|
1998 – 2004
|
ബി.ജെ.പി
|
13
|
മൻമോഹൻ സിംഗ്
|
2004 – 2014
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
|
14
|
നരേന്ദ്ര മോദി
|
2014 – തുടരുന്നു
|
ബി.ജെ.പി
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (16 വർഷത്തിലധികം).
- ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി: ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി.
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം: അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി (ആദ്യ തവണ - 13 ദിവസം).
പട്ടികയിലുള്ള പ്രമുഖരായ ചില പ്രധാനമന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (1947–1964)
- ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (16 വർഷം, 286 ദിവസം) അധികാരത്തിലിരുന്ന വ്യക്തി.
- പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ: ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കി.
- വിദ്യാഭ്യാസം & ശാസ്ത്രം: IIT, AIIMS തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കക്കാരൻ.
2. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി (1964–1966)
- ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ: 1965-ലെ ഇൻഡോ-പാക് യുദ്ധസമയത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഈ മുദ്രാവാക്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്.
- ഹരിതവിപ്ലവം: ഇന്ത്യയെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
3. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി (1966–1977, 1980–1984)
- ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി: ഇന്ത്യയിലെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി.
- ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം: 1969-ൽ 14 സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കി.
- അടിയന്തരാവസ്ഥ: 1975 മുതൽ 1977 വരെ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
4. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി (1996, 1998–2004)
- പൊഖ്റാൻ-II: ഇന്ത്യയെ ഒരു ആണവായുധ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നത്.
- സുവർണ്ണ ചതുഷ്കോണം: ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാത പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
- സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ: പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സാർവ്വത്രികമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
5. മൻമോഹൻ സിംഗ് (2004–2014)
- സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ: 1991-ൽ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്നു.
- ആർ.ടി.ഇ (RTE): വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA) എന്നിവ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്.
6. നരേന്ദ്ര മോദി (2014–തുടരുന്നു)
- ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ & മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യയെ ഒരു ആഗോള നിർമ്മാണ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ.
- ജി.എസ്.ടി (GST): ഏകീകൃത നികുതി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
- അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ, Namo Bharat RRTS തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു.