ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി
ഭാരതത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി (1944–1991). ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിനാണ്.
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ജനനം: 1944 ഓഗസ്റ്റ് 20, മുംബൈ.
- മാതാപിതാക്കൾ: ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഫിറോസ് ഗാന്ധിയും.
- പദവി: 1984 മുതൽ 1989 വരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
- വിദ്യാഭ്യാസം: ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജ്, കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും സംഭാവനകളും
രാജീവ് ഗാന്ധിയെ "ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ (IT): ഇന്ത്യയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.
- വോട്ടിംഗ് പ്രായം: വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം 21-ൽ നിന്നും 18 വയസ്സായി കുറച്ചു.
- വിദ്യാഭ്യാസം: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്കായി ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.
- പഞ്ചായത്തീ രാജ്: പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
അന്ത്യം
1991 മെയ് 21-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ എൽ.ടി.ടി.ഇ (LTTE) തീവ്രവാദികളുടെ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 20 സദ്ഭാവനാ ദിനമായും, മരിച്ച ദിനമായ മെയ് 21 ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ ദിനമായും ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നു.
1. ഇന്ത്യൻ ഐടി (IT) വിപ്ലവം
ഇന്ത്യയെ ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു ആഗോള ഐടി ശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അടിത്തറയിട്ടത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്.
- സി-ഡോട്ട് (C-DOT) സ്ഥാപിച്ചു: സാം പിത്രോഡയുടെ സഹായത്തോടെ ടെലികോം വികസനത്തിനായി സി-ഡോട്ട് സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോലും ടെലിഫോൺ സൗകര്യം എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
- കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം: സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർബന്ധമാക്കി. അക്കാലത്ത് ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായെങ്കിലും (തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയിൽ), ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഭാവിക്ക് ഇത് ഗുണകരമായി.
- നികുതി ഇളവുകൾ: കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാപ്യമാക്കി.
2. വോട്ടിംഗ് പ്രായം 18 ആക്കിയത്
യുവാക്കൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.
- 61-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി: 1988-ൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 വയസ്സിൽ നിന്നും 18 വയസ്സായി കുറച്ചു.
- ലക്ഷ്യം: രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചു. 1989-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ആദ്യമായി 18 വയസ്സായവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മറ്റ് ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
|
പദ്ധതി/നിയമം
|
പ്രാധാന്യം
|
ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ (കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം)
|
രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൂറുമാറുന്നത് തടയാൻ 1985-ൽ കൊണ്ടുവന്നു.
|
നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ
|
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ.
|
ഗംഗാ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ
|
ഗംഗാ നദിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ വലിയ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി.